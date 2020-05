Bad Bunny publica disco por sorpresa: Las que no iban a salir

Todo el mundo tenía puesta la mirada en Bad Bunny y su más reciente proyecto discográfico editado el pasado mes de febrero, YHLQMDLG, como la aventura musical candidata a brindarnos la canción del verano 2020. Lo que nadie esperaba es lo que ha sucedido en este 11 de mayo en el que el de Puerto Rico ha lanzado un nuevo álbum por sorpresa.

Las que no iban a salir es el título de este disco que tiene 10 canciones y que se convierte en el segundo trabajo del trapero y reggaetonero en este 2020. Lo realmente sorprendente de esta producción es el listado de colaboradores que participan en él: Don Omar, Zion y Lennox, Nicky Jam, Jhay Cortez y su pareja Gabriela.

Bad Bunny ya había provocado un enorme terremoto en la red cuando durante su IG Live anunció que había una colaboración que no vería la luz y que sus seguidores en seguida atribuyeron a Don Omar. Las que no iban a salir ha confirmado ese dueto que finalmente sí ha visto la luz y probablemente se convierta en una de las canciones más sonadas del año.

"A mí siempre me gusta hacer las colaboraciones callado y por sorpresa. Y cuando se llegó a un acuerdo para hacer la colaboración con esa persona dijo que iba a hacer tema con 'fulano de tal' y revolcó el avispero. Pa' luego no hacer ná. A mí me daba tristeza. A mí cien coj***s me daba grabar con esa persona. Yo respeto su música y me sé sus himnos y los canto pero nunca fui fanático de esa persona. Lo llevo diciendo toda la noche que cuando yo digo que un tema es con alguien es con esa persona y con nadie más. Ese tema lo pude haber sacado con 15 personas, con el que sea, pero no. Cuando lo hice, la vibra, todo lo que surgía... tiene que ser con esa persona. Esa persona dijo que sí, luego que no... Pues no se dió, punto y se acabó. El tema se murió. No lo iba a hacer con nadie más, no iba a rellenar un roto y un vacío que sólamente podía llenar esa personas y este era el tema" dijo hace una semana durante su directo en las redes sociales

Pa' romperla es solo uno de los inéditos de este nuevo disco en el que también figuran Más de una cita (con Zion y Lennox), Canción con Yandel (con Yandel), Bad con Nicky (con Nicky Jam) y En casita (con Gabriela) que ya pudimos disfrutar hace unas semanas. A ellas hay que añadirle el remix de Cómo se siente con Jhay Cortez.

Y como decíamos al principio, que nadie piense que YHLQMDLG ha pinchado en las listas sino todo lo contrario: ha sido el mejor disco en español en debutar en el mercado estadounidense y en Suramérica y en España sus reproducciones se cuentan por cientos de millones.

LISTADO DE CANCIONES DE LAS QUE NO IBAN A SALIR DE BAD BUNNY Tracklist de Las que no iban a salir / Youtube Si ella sale Más de una cita Bye me fui Canción con Yandel Pa' Romperla Bad con Nicky Bendiciones Como se siente (remix) Ronca Freestyle En casita (ft. Gabriela)

