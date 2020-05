La cadena estadounidense ABC ha vuelto a tirar de nostalgia para la programación de este domingo, invitando a algunos de los artistas del momento a cantar algunas de las canciones Disney que todos conocemos. De este modo, este 10 de mayo, más de una veintena de cantantes se han reunido en Disney Family Singalong Part II con el objetivo de hacer cantar a toda la familia.

Si en la anterior edición nos enamoramos de Ariana Grande cantando La canción de Meg de Hércules o nos emocionamos con Beyoncé cantando When you wish upon a star, ahora han sido Halsey, Katy Perry o Shakira quienes han tomado el relevo.

En LOS40 hemos querido rescatar algunos de los momentos que más nos gustaron de la noche.

En los tiempos que corren, sin lugar a duda, uno de los temas que nos sacan una sonrisa es Hakuna Matata. La canción del clásico de 1994 fue interpretada por los actores que pusieron la voz a los personajes en el remake de 2019. De este modo, Seth Rogan se metió en la piel de Pumba; Billy Eichner, en la de Timón; y Donald Glover y Walter Russel III en la de Simba adulto y niño, respectivamente.

Otro momento mágico de la noche fue el que protagonizaron algunos de los actores y actrices que trabajan en las producciones de Disney de Broadway. El cast cantó el tema de You’ll Be In My Heart de Tarzán, una canción dedicada a las madres. Recordad que en muchas partes del mundo se celebró este domingo, 10 de mayo, el día de la madre y Disney aprovechó el momento para homenajear a todas ellas.

Shakira, Katy Perry y Halsey cantan clásicos Disney desde casa

De hecho, otra de las canciones que dedicaron a las madres fue Baby Mine, el tema de Dumbo que interpretó la mismísima Katy Perry disfrazada de elefanta. ¿Y quién era Dumbo? Su propio perrito.

Pero también hubo momentos para bailar y cantar. Una de las actuaciones más divertidas del programa fue la que hizo Keke Palmer junto a los concursantes de Dancing With Stars (el Mira quién baila estadounidense). La cantante interpretó una de las canciones más divertidas de Hércules: Zero to Hero.

Otra que nos hizo bailar fue Shakira. La colombiana interpretó el tema principal de Zootrópolis: Try Everything. Si hasta bailó la canción desde casa. ¡Una maravilla!

Por supuesto, también hubo momentos para ponerse nostálgicos. Uno de ellos fue cuando John Legend y Jennifer Hudson interpretaron el tema de Beauty and the Beast. Cabe recordar que él cantó el tema en 2017 junto a Ariana Grande para el remake protagonizado por Emma Watson. Otra canción de amor típica Disney que sonó en el programa fue la de A Whole New World. El tema de Alddin fue cantado por Idina Menzel, la mismísima voz de Elsa, quien llegó sin problema a los agudos de Jasmín. Para la voz de Aladín estuvo el actor Ben Platt.

Pero si hubo una actuación que nos gustó fue la de Halsey. La estadounidense se puso una larga peluca roja y se metió en el papel de Ariel. De hecho, hasta interpretó los gestos de la princesa sirena cuando cantó Part Of The World. ¡Una maravilla!

Y hablando de La Sirenita, Halle Bailey (la actriz que dará vida a Ariel en el remake de carne y hueso que prepara Disney) también actuó. Lo hizo junto a su hermana Chloe y la actriz Anika Noni para cantar el tema Almost There de Tiana y el sapo.

Lo único que esperamos ahora es que lancen todos estos temas en las plataformas de streamings para que podamos disfrutarlos una y otra vez.