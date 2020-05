La colaboración sorpresa entre los Jonas Brothers y Karol G ya tiene fecha de lanzamiento

No, no estábamos soñando. La canción que sonaba en Happiness Continues, el último documental de los Jonas Brothers sobre su vuelta a los escenarios en una gira internacional, no era una alucinación. ¡La colaboración con Karol G por fin es una realidad!

Este featuring, que pilló por sorpresa a los fans y desató la locura en redes sociales, se llama X y ha sido escrito por la colombiana Carolina Giraldo y por Nick Jonas, junto a otros compositores, como rezaban los créditos finales del largometraje emitido por Amazon Prime Video.

Los seguidores de ambos artistas estaban esperando que este lanzamiento se hiciera oficial como agua de mayo y finalmente, como han anunciado los propios hermanos de Nueva Jersey en su perfil de Instagram, el tema se estrena el próximo 15 de mayo.

No es su primera colaboración con artistas latinoamericanos. Recordemos que Nick, Joe y Kevin ya participaron en Runaway junto a Daddy Yankee, Natti Natasha y Sebastián Yatra. Definitivamente, la música urbana está de moda y ningún cantante quiere dejar pasar la oportunidad. ¿Será Dua Lipa la próxima en sumarse a la ola de ritmos latinos?