Saray destapa cómo la ficharon para el casting de ‘Masterchef’: “Tenía un contrato”

La expulsión de Saray en 'Masterchef 8', sin duda, ha sido una de las más polémicas del talent de TVE.

La ex aspirante se fue contestando a todos los jueces, de malas formas y asegurando que la tenían tomada con ella.

Por eso, una semana más tarde, ha aprovechado la entrevista en el Diario de Córdoba para volver a atarcar al programa, esta vez, destapando cómo le habían convencido para entrar.

"Fui la primera sorprendida cuando entré"

"Yo no me presenté, ni lo había pensado en ningún momento, pero una redactora de búsqueda que se dedica a buscar perfiles contactó conmigo", empieza narrando.

Añade que ella siempre fue sincera con su nivel de cocina: "Yo les dije que yo sabía cocinar lo típico de una casa, pero nada más y como insistieron, decidí presentarme. Yo fui la primera sorprendida cuando entré, después de un casting de más de 30.000 personas".

Después de marcharse, con las disculpas de Jordi Cruz por haberse equivocado con ella, añade que la escogieron por su condición: "No puedo hablar, pero creo que es evidente (...) Desde que empezó el programa, me sentí que yo era el punching ball de MasterChef. Desde el primer día se veía que todos iban contra mi. El pájaro muerto fue una forma de protesta".

Preguntada por la razón de no marcharse si se sentía tan mal: "Yo tenía un contrato, no podía irme, tenía que esperar a que me echaran (...) Lo que sí creo que está claro es que el jurado tenía dos formas de juzgar, una para Saray y otra para el resto. En el postre que yo hice, por ejemplo, había que hacer algo que nos recordara a nuestra infancia y mi infancia es batido y galletas, nada más, ¿qué querían que hiciera? Decían que era muy básico, pero el que iba delante mía preparó una macedonia. Yo hice una masa con piñones, almendras, miel, canela… y me pusieron como un trapo y al de la macedonia, que muy bien. Hubo doble vara de medir. Yo creo que fueron a cuchillo conmigo".

Una experiencia que no repetiría porque no solo lo pasó mal dentro, sino también fuera con las redes: "En las redes he recibido muchos mensajes tránsfobos de 'travelo, te vamos a cortar el cuello', o '¿qué se puede esperar de ti si eres gitana?' y también muchos mensajes de apoyo de 'Saray, eres una reina', una valiente, la única que les has plantado cara, hay de todo un poco. También hay mucha gente que me quiere y que me ha entendido".