Fidel pone en duda la credibilidad de ‘MasterChef’: “Yo no entender”

MasterChef 8 le está trayendo más dolores de la cuenta a Televisión Española. Y es que en plena batalla mediática contra Saray, la concursante más polémica de la edición, el talent culinario tiene que hacer ahora frente a las acusaciones de Fidel, el aspirante que fue eliminado este lunes.

Todo empezó en la prueba de exteriores. Fidel, como capitán del equipo rojo, no consiguió hacer un buen trabajo en unas cocinas donde reinó el caos y el menú no se salió debía salir. En consecuencia, él y todos sus compañeros pasaron directamente a la prueba de eliminación, donde se jugaron su continuidad en el programa.

Esta vez, sin embargo, MasterChef quiso cambiar las reglas. Cada aspirante tenía que elegir a un compañero del equipo vencedor para que cocinara por él. Eso sí, siguiendo sus instrucciones. Fidel se decantó por Teresa, y las cosas no fueron como él esperaba. Les tocó guisar un corazón de vaca, pero el plato no gustó a ninguno de los miembros del jurado en la degustación final. Criticaron el plato, pero también la actitud de Fidel, que según los jueces, no ayudó a su compañera y no le dio las indicaciones pertinentes.

Todo esto le valió para convertirse en el concursante eliminado de la noche. Sin embargo, Fidel aprovechó la emisión del programa para cuestionar la credibilidad de MasterChef, dejando caer que había editado los vídeos para justificar su expulsión. "Yo no entender porque no salgo hablando en la prueba de eliminación. Gracias a las universidades de edición de vídeo por tan buenos alumnos", escribió en su cuenta oficial de la red social del pájaro azul en la que también publicó estos dos otros mensajes:

Creeis que estuve callado en la prueba de eliminación? — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

En la prueba de eliminación yo hablaba 😅 🤔@MasterChef_es — Fidel MasterChef 8 (@FidelMChef8) May 11, 2020

MasterChef, líder de la noche

Polémicas aparte, MasterChef volvió a brillar este lunes en el horario de máxima audiencia. El espacio que produce Shine Iberia fue lo más visto de la noche con casi 3 millones de espectadores (2.944.000) y un 22,7% de cuota de pantalla, lo que supone su récord de temporada.