Aitana toma partido en el conflicto entre Amaia y el productor de ‘Operación Triunfo’

A principios de 2018, Amaia Romero dejó caer en una entrevista que se estaba grabando un documental con los concursantes de su edición de Operación Triunfo una vez que salieron de la Academia. Desveló sin querer que había tenido una cena con sus compañeros con ese motivo. Meses más tarde, en twitter, aseguró que lo había visto y que había llorado muchísimo, “es increíble”, aseguró.

Pero aquel documental no se llegó a ver. El pasado 1 de mayo, la navarra estrenó La vuelta al sol en Amazon Prime Video, un documental propio que no es aquel del que habló hace dos años. En el suyo dejó caer que “me da rabia y me siento mal por la imagen que he podido dar allí”, en referencia al talent show.

Y es que su personalidad no pasó desapercibida, aunque ella no esté de acuerdo con lo que se transmitió, “como infantil, inocente o igual tonta, como que no me entero de las cosas. Soy una persona que dice lo que piensa sin pensar”.

Unas palabras que hicieron reaccionar a Tinet Rubira, director de Gest Music, la productora de Operación Triunfo. En una entrevista en una radio catalana ha explicado lo que ocurrió con aquel documental: “Hicimos un documental de Amaia, el 'docutriunfo' como lo denominan los fans... Pero nunca ha salido. En un momento dado, Amaia consideró que quería distanciarse de OT y que si salía este documental coincidiendo con el lanzamiento de su disco podría perjudicar a su carrera".

Esta explicación parece que no ha convencido a Amaia que, pese a no ser muy activa en twitter, ha recurrido a la red social para contradecir esas palabras y asegurar que ella nunca quiso distanciarse del concurso y que le hubiera gustado que ese documental hubiera salido “cuando tenía sentido”.

hola @tinetr! yo nunca he querido distanciarme de ot, actué tres veces en ot18 y visité la academia en las dos últimas ediciones. os tengo mucho cariño ❤️

ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido! — amaia (@amaiaromero) May 11, 2020

En este conflicto sobre aquel documental ha hecho saltar también a Aitana que ha tomado partido y lo ha hecho por su amiga a la que ha asegurado que quiere muchísimo.

Y claro, las redes han ardido con esta amistad que siempre ha tenido en vilo a sus seguidores. Las dos lograron ser TT durante toda la tarde. Parece que prevalece una amistad.

