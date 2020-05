Alejandro Sanz estrena nuevo corte de pelo en la cuarentena

“Si las fotos se pueden escuchar y la música se puede ver...los pelos también tienen mucho por decir no? 😂😂 #ElMundoFuera”. Con estas palabras Alejandro Sanz nos mostraba una sesión de fotos de lo que seguramente será su nuevo proyecto gestado en esta cuarentena. Le veíamos un pelo crecido y estratégicamente colocado para darle un aspecto de despeinado peinado.

No faltaron los comentarios a este look de pelos largos que presentaba.

Vanesa Martín: si está guapo, qué le jacemos? (Diría mi abuela)

Ricky Martin: JA! 😂

Maribel Verdú: Pues estás divino con esos pelos cariño

Niña Pastori: Que guapo !!!!💜

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 5 May, 2020 a las 5:59 PDT

Pero parece que tanto piropazo no ha sido suficiente para dejarse el pelo tal y como lo tenía. Sí, él es otra de las celebs que han apostado por cambio de imagen durante la cuarentena. Eso sí, él no ha optado por el corte más demandado, el rapado. O por lo menos, no en toda la cabeza.

Por los laterales sí que se ha dejado el pelo bajo mínimos, pero se lo ha dejado más largo por la parte de arriba. “El corte de pelo: largo el proceso, corta la despedida. Ya nos veremos en otras melenas muy muy lejanas. 😂😂 #ElMundoFuera”, escribía junto a la imagen que nos muestra el resultado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 11 May, 2020 a las 9:00 PDT

“No estás malejo...😜”, comentaba Eva González, presentadora del último talent show en el que ha participado el cantante. “Jajajaj. Déjate de rollo”, contestaba él. Una vez más, sus admiradoras más fieles, salieron a dejar claro lo satisfechas que estaban con el cambio.

India Martínez: Con la cara lavá de recién pelao, que guapo está....😘

Maribel Verdú: Ideal también.😘😘

Ariann: Quedaste muy bien!!!😱

Chambao: 😍

Lo que no tenemos claro es si este nuevo corte será el que mantenga hasta que el año que viene comienza su gira 2021 de la que ya ha anunciado fechas. Hasta entonces queda un largo recorrido en el que primero hay que lograr acaban con la cuarentena.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!