Dua Lipa apuesta por un nuevo y llamativo cambio de look

¿Recuerdas esa popular frase de Marisa en Aquí No Hay Quien Viva? "¡Qué mona va esta chica siempre!", decía. Pues bien, no hay palabras que puedan describir mejor a Dua Lipa.

Parece que la cantante no solo sabe conquistarnos a través de los oídos. Ha demostrado que cuenta con un innegable gusto por la moda que la anima a lucir un estilo único. Sin ir más lejos, cambió radicalmente de look para dar comienzo a la era de Future Nostalgia, su último álbum. Sustituyó el castaño por un rubio platino, y ahí pudimos comprobar que, efectivamente, no hay look que dañe su imagen.

Pero no todo ha quedado ahí. Ahora que contamos con más tiempo para cuidarnos y pensar en nosotros mismos, la intérprete de Don't Start Now lo ha aprovechado para cambiar de nuevo su imagen. Esta vez ha apostado por un color rojo y muy vivo, de esos que captan tu atención con tan solo pasar tu mirada una vez.

Ver esta publicación en Instagram 🍓🍓🍓🍓 Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 11 May, 2020 a las 1:42 PDT

Ella asocia su nuevo look al color de una fruta muy veraniega. "La princesa de las fresas", comentan en su última publicación de Instagram. No les falta razón, ¿no es así?

Dua Lipa se ha convertido en una de las artistas más sonadas de los últimos meses. Su último álbum ha marcado un antes y un después en su trayectoria, bautizándola como la futura diva y reina del pop. Ha asegurado que tiene una versión deluxe de su álbum entre manos, por lo que quizás esta nueva imagen sea una forma de comenzar con su nueva y emocionante etapa. Una etapa que estará protagonizada por sus temas con Normani y, quién sabe, con Miley Cyrus y Rosalía.

Sea como sea, insistimos en nuestra afirmación: ¡Qué mona va esta chica siempre!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!