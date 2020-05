Cristian ATM cuenta “la verdad” sobre su relación con Adara

Adara Molinero y Cristian ATM han aclarado su relación. Ha sido el extronista quien ha decidido aprovechar una entrevista en MTMAD para hablar sobre toda la polémica que está envolviéndoles desde hace varias semanas.

"Que ilusión me hace deciros esto. El lunes tengo una entrevista en 'mtmad'. Voy a contar toda la verdad de todo lo que está pasando respecto al tema de Adara y sobre quién se esconde detrás de esa ilusión de la que he hablado", anunciaba en sus redes sociales. Y así fue: el exconcursante de Supervivientes confesó que tiene buena relación con su compañera y que le dio vergüenza publicar el video, por lo que le avisó de lo que había contado.

"Adara le dijo a mi redactor que quería que yo viera el vídeo. Le daba mucha vergüenza, es muy vergonzosa para esas cosas", de esta manera, Cristian "no le dio demasiada importancia, ni se lo contó a nadie", a pesar de que el público comenzaba a sospechar de que podía estar hablando de él.

Cristian tiene novia

Además, aprovechando la entrevista y cualquier tipo de duda, Cristian ha querido hacer pública su nueva relación: se llama Alba y le ha hecho descubrir sentimiento que no había experimentado antes. "La primera vez estuvimos cuatro días juntos y yo no me creía cómo me sentía", confesaba.

Sin duda un plot twist en toda regla.

