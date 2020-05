Los 70 años de Stevie Wonder en 70 canciones

Su nombre es legendario y su influencia en la música es única. Desde niño demostró sus dotes naturales para convertir en éxito todo lo que tocaba, y ha influido enormemente en muchos artistas posteriores. Stevie Wonder, uno de los iconos de la Motown, cumple 70 años, y no ha dejado de dedicarse a lo que le hace feliz.

En LOS40 Classic hemos recopilado esta playlist, a modo de homenaje y para poder conocer a fondo su legado. Desde su grandes y reconocibles éxitos de los 70 y los 80, hasta sus innumerables colaboraciones con otros artistas, tanto vocales, Paul McCartney, Michael Jackson o el mismísimo Julio Iglesias, como con la magia de su armónica en hits de Elton John, Eurythmics o Sting. No hemos querido olvidar esas canciones que firmadas o inspiradas por él, fueron éxitos en el repertorio de George Michael, Eric Clapton o el 'one hit wonder' de Coolio en los años 90.

Si figura y sus obras son respetadas por todos los artistas, sean de la generación que sean, y por eso no debe sorprender que artistas de éxito masivo reciente hayan también unido sus voces a las de Wonder, como es el caso de Beyoncé, Ariana Grande o Jason Derulo. Como curiosidad más localizada en sus seguidores españoles, varias generaciones recuerdan 'Don't Drive Drunk', canción escondida de la banda sonora de "La Mujer de Rojo", que aquí sí que fue un éxito gracias a su participación estelar en la campaña de la DGT... Ya sabes, "si bebesss no conduscasss...". ¡Feliz cumpleaños, señor Stevie Wonder! Nos quedamos celebrándolo con estos 70 temazos de las últimas seis décadas.

