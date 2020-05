St Pedro: “Con mis letras quiero ser muy honesto y no contar pura paja ni aburrir a la gente”

Hace 9 meses que St Pedro se mudó a Miami para trabajar en su mayor sueño: dedicarse a la música. "Se me planteó la oportunidad y me aferré a ella. Hice todo lo que tenía que hacer para estar aquí. Fue un proceso largo -de prácticamente 2 años-, en el que tuve que conseguir un contrato como compositor para hacerme el visado y tener todos los papeles en regla para poder venirme aquí a trabajar", ha contado el tinerfeño a nuestro compañero Sergio Labrador en #YoMeQuedoEnCasaConLOS40Urban.

El artista acaba de estrenar su primer single Phone Sex, canción producida por Alizzz y que está a la orden del día para muchas parejas. "Le cambiamos un par de puntitos clave, ya que originalmente estaba más orientada a las relaciones a distancia, a cuando tienes viajes y cómo lo llevas, pero ahora es el pan de cada día", ha contado Pedro. El videoclip, por su parte, se rodó en su casa de EEUU, durante la cuarentena, tomando las medidas de seguridad y de protección oportunas.

Sobre su proceso de composición, ha diferenciado entre hacer la música y escribir la letra. "Yo hago la música independientemente de lo que voy a hacer con la letra, y luego añado la letra según lo que me transmite la melodía", ha aclarado. También ha expresado que para él es más difícil escribir la letra, porque "quiero ser muy honesto y no quiero escribir pura paja ni aburrir a la gente". Por ejemplo, Phone Sex no lo compuso pensando en una sola persona, sino que "es una suma de muchas experiencias que ya has vivido y que te vienen a la cabeza".

Rebeca Leon, Juanes y yo somos un dreamteam

Volviendo al tema de su aventura en Estado Unidos, el cantante ha asegurado que el equipo de Lionfish Enterntaiment, Rebeca Leon y el propio Juanes siempre han estado muy pendientes de él, cerciorándose de que todo iba bien y cuidándole mucho, enseñándole la ciudad y aconsejándole sobre sitios dónde comprar y dónde comer (y no comer). "Me habría dado mucho miedo venir aquí si no hubiera tenido esta ayuda", ha confesado.

Pero, ¿cómo surge su relación con, ni más ni menos que, la manager de Rosalía y con Juanes, quien se ha convertido en su padrino musical? "Somos un dreamteam (ríe). Esto pasó en los pasillos de Telecinco donde se rodaba La Voz. Salí al baño un momento y de casualidad pasaba Juanes con su equipo, del que forma parte Rebeca. Entonces, me pararon y me dijeron: 'Quédate tranquilo con lo que pase hoy, que vamos a seguir hablando'", declara el joven canario, quien quedó finalista en dicho talent show. Sabía que ya había ganado.

Además de St. Pedro, muchos son los artistas que estás saliendo de las Islas Canarias que se encuentran en el foco del panorama urbano en nuestro país. Sobre esto el cantante opina que "ya era hora" y siente que, como artista canario que es, "tenemos una responsabilidad de transmitir a los que vienen detrás que tienen que ser responsables con su trabajo. No simplemente es hacer música, sino que hay unos procesos que hay que cumplir, que todo tiene sus tiempos y que si alguien quiere hacer negocio de verdad y vivir de esto, es mucho más que solamente hacer música y ponerla fuera".

Mi intención es hacer música personal para que me conozcan ante que otra cosa

En cuanto a sus referentes, el canario ha indicado que empezó a esuchar a Queen desde que estaba en la barriga de su madre y que también tuvo una época rokera con ACDC, "hasta que descubrí la música negra: el soul, el funky y el R&B", ha afirmado.

Pedro ha admitido que su intención ahora mismo es música personal para que le conozcan antes que otra cosa, pero también ha dicho que está deseando poder trabajar con artistas como BNMP o Lucky Daye. Y con respecto a lo de componer para otros, él reconoce que lo está intentando al 100%.

Sergio le ha preguntado qué canción le hubiese gustado escribir, a lo que el joven ha contestado (entre risas), como ya hizo en 40 cosas sobre él, All I Want For Christmas, de Mariah Carey, por lo mucho que factura cada año. Sin embargo, centrándose más en la capacidad de transmitir un mensaje potente, el cantante se pone serio: "La canción Plástico de Rubén Blades. Esa forma de transmitir, en esa época, cómo se estaba transformando la sociedad y ese análisis para una canción y toda la estructura... es una locura. Es como una película para mí. Tiene que decirme algo".

Estamos preparando siguiente single

¡Buenas noticias! El confinamiento no ha impedido que St. Pedro siga trabajando en nuevos lanzamientos. Su próximo sencillo está en proceso. "Tenemos la producción muy avanzada y estoy moy contento con cómo se está planteando. Es una progresión hacia arriba de Phone Sex. ¿Y habrá Remix de este reciente sencillo? "Existe, no es una locura, pero no lo hemos puesto sobre la mesa", ha reconocido.