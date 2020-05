Katy Perry: “En cuarentena o no, voy a lanzar el disco este año”

Hace casi una semana Katy Perry sorprendía al mundo con el anuncio de Daisies, el primer sencillo de su quinto álbum de estudio cuyo título aún se desconoce. Es una de las grandes incógnitas que aún se mantienen sobre el proyecto conocido como KP5 después de que la californiana haya confirmado que el disco se pondrá a la venta en 2020.

Lo ha hecho durante un directo en las redes sociales. A través de su perfil oficial en Facebook la intérprete ha mostrado su firme propósito de que este elepé vea la luz antes de que acabe el 2020. "Definitivamente tengo que seguir siendo creativa. En California hay muchas normas y muchas maneras de hacer cosas. No vamos a esperar a que volvamos a la normalidad. En cuarentena o no, voy a lanzar el disco este año porque no voy a dejar que el coronavirus nos impida bailar aunque sea en nuestras casas" ha explicado la cantante.

Katy Perry ya anunció hace algunos meses que este disco iba a tener un profundo significado para aquellas personas que han pasado por algún problema psicológico, como la depresión que sufrió el pasado año. Y qué mejor momento que este en el que muchas personas están atravesando un momento tan difícil. De hecho la solista ya ha explicado que algunas canciones "podrían vervir de ayuda y empoderar y dar esperanza y alegría a la gente".

Solo tendremos que esperar un par de días más para disfrutar de Daisies, el primer single oficial de este disco (aún no sabemos qué va a pasar con Never really over, Small talk, Harleys in Hawaii y Never worn white). El próximo 15 de mayo se estrenará en todo el mundo esta canción en la que todos los rumores indican que estará presente Taylor Swift pero en la que de momento no hay confirmación oficial.

Será la primera de las 13 canciones que incluirá un álbum cuyo título, como decíamos, sigue siendo una incógnita. Lo que sí ha desvelado Katy Perry son los primeros detalles de su más inminente canción: "Es una canción para cumplir todos los sueños que siempre habéis tenido y todas las cosas que queréis conseguir. Tenemos mucho tiempo para reflexionar y pensar sobre lo que posiblemente considerábamos seguiro en el pasado y como cambiará en el futuro. Esta canción es sobre hacer eso y salir a conseguir tus sueños". Daisies incluye este verso: "I guess you're out of your mind 'til it actually happens".

Han pasado tres años desde que Katy Perry pusiera a la venta su último trabajo musical Witness pero por fin parece que la era KP5 ha comenzado. Katy Perry está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tanto a nivel personal como a nivel profesional. La solista californiana está embarazada de su primera hija con Orlando Bloom, con quien contraerá matrimonio en los próximos meses y está a punto de lanzar el quinto disco de su carrera.

