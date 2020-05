Kelly Clarkson y Blas Cantó nos cuentan los secretos de ‘Te reto amar’

Blas Cantó soñaba con colaborar con Kelly Clarkson desde que era un adolescente. El artista murciano ha confesado en más de una ocasión que la intérprete de Stronger es una de sus cantantes favoritas. ¡Y cómo es la vida! Este mes de mayo, el joven pudo tachar de su lista de deseos “sacar canción con Kelly Clarkson” gracias al tema Te reto amar, la versión en español de I Dare You.

Clarkson ha sacado este single hasta en cinco idiomas, siempre acompañada por un artista nativo del lenguaje. Blas ha sido el elegido para acompañarla en la versión en castellano. ¡Y el empaste de sus voces es una pasada!

Para hablarnos sobre esta mágica canción, que no ha podido venir en mejor momento, Blas y Kelly nos han abierto las cámaras de sus dispositivos para ofrecernos una entrevista en exclusiva desde sus casas. Al otro lado de la pantalla se encuentra nuestro Tony Aguilar. El presentador debería estar en Países Bajos junto a Blas Cantó, retransmitiendo su actuación de Universo en Eurovisión.

La crisis del COVID19 ha hecho que este año no haya podido ser. Eso sí, Tony ha podido charlar un rato con Blas y Kelly sobre una de las cosas que más unen estos tiempos: la música.

Desde Montana (Estados Unidos), Kelly reconoce que de los cinco idiomas en los que ha granado I Dare You, el español era el que más controlaba: “Conocía el español y fue la primera que elegí. Entonces quería cantarla en otros idiomas de mi infancia así que la canté en francés, alemán, hebreo…”

Kelly llevaba años queriendo grabar un tema en varios idiomas

De hecho, la idea de cantar una canción en varios idiomas lleva tiempo rondando en la cabeza de la artista estadounidense: “Pensé que tal vez podría hacer esto en mi carrera si encontraba la canción perfecta”.

Aunque la canción lleve tiempo escrita, reconoce que este era el mejor momento de lanzarla: “Irónicamente ahora estamos globalmente conectados por la pandemia pero, ya sabes, llevamos trabajando en este proyecto desde hace un año. Ha sido una locura poder hacer esta canción que nos conecta globalmente en un momento de conexión global.”

I Dare You se trata del primer adelanto de su octavo álbum de estudio. “Estamos trabajando en el álbum ahora mismo y dando los últimos retoques. De hecho, acabo e grabar una de las canciones finales que teníamos que hacer para el álbum”, le ha asegurado Clarkson a Tony.

Blas Cantó soñaba con colaborar con Kelly Clarkson

Para Blas, cantar con Kelly ha sido un sueño. De hecho, hace un tiempo escribió algo pensando en ella, tal y como nos ha reconocido: “La verdad es que fue como cosa de magia, porque estaba un día escribiendo una canción pensando en ella. Aunque eso nunca sucedió porque continué trabajando y de repente llegó esta canción y pensé que el universo tenía mejores planes para nosotros”.

Lo que más le ha llamado la atención al intérprete de Él no soy yo de Kelly es su eficiencia a la hora de trabajar: “El acento de Kelly en español es increíble. Fue muy generosa y muy rápida. Se grabó las canciones en un día. Cuatro idiomas en un día”

“Fueron cinco”, le corrige la cantante con una sonrisa. Kelly reconoce que el español ha sido el más fácil de grabar, ya que lleva escuchándolo desde pequeña en Texas. Eso sí, gracias a esta grabación se ha dado cuenta que hay algunas diferencias entre el acento de España y el que se habla en Latinoamérica.

Las versiones que más le costó grabar, tal y como reconoce Clarkson, son las versiones en hebreo y árabe, ya que nunca había hablado nada en estos idiomas. En cuanto al hebreo, la estrella pop reconoce que escogió grabar en este idioma por haber crecido en un ambiente religioso y la ve como “la lengua del amor”: “Es el idioma en el que se escribió originalmente la biblia y pensé que sería bonito para mí ser capaz de intentarlo y conseguirlo”.

¿Cómo ven el futuro de los conciertos?

Kelly, quien ha tenido que posponer su residencia en Las Vegas en 2021 debido al COVID19, se muestra preocupada por la situación: “Mi banda es mi segunda familia. No quería que nadie se pusiera enfermo por mi culpa. No sé cómo serán pero diré esto: hay mucha gente con trabajos que no pueden trabajar online y que van a sufrir una gran crisis económica”.

Eso sí, ve luz al final de este túnel y se muestra optimista: “No sé cuál será el futuro de los conciertos en directo pero yo entiendo que podremos superarlo. Podremos seguir sintiendo la música, las emociones en una habitación, el bajo subiéndote por los pies y ser parte de eso es una experiencia espiritual”

Blas está de acuerdo con Kelly en este punto, pero ha querido hacer hincapié en que lo importante es que todos nos encontremos sanos: “Ahora no podemos dar conciertos pero al final lo importante es mantener a todo el mundo a salvo, que la salud primer por encima de todo el resto”.