Lo nuevo de Kelly Clarkson suena en castellano y con Blas Cantó

Una misma canción en seis idiomas diferentes, ese es el ambicioso nuevo proyecto de Kelly Clarkson, el cual, ella misma ha calificado como el más difícil y el que más ilusión le ha hecho de toda su carrera. Tras varios días de espera desde su anuncio, I Dare You ya es una realidad.

Inglés, francés, alemán, árabe, hebreo y, por supuesto, castellano. Esos han sido los idiomas elegidos para los duetos multilingües del último single y el más global de la norteamericana. Una canción para la cual ha escogido como embajador de nuestro idioma, nada más y nada menos que, a Blas Cantó.

El cantante, afectado por la crisis del coronavirus en uno de los proyectos más esperados de su trayectoria como es Eurovisión, no se ha quedado de brazos cruzados ni mucho menos. Hace tan solo unos días nos presentaba Mi Luz, de la mano de Pastora Soler y ahora, llega con esta nueva colaboración internacional en Te Reto A Amar, la versión en español de I Dare You. Un recién estrenado trabajo que presentaba así de emocionado en sus redes sociales: "Kelly Clarkson. Escuché su primer álbum soñando con poder grabar mis propias canciones, temas como Because of you o Gone me hacían vibrar, veía en ella un referente para mí como artista. Como cosa de magia, compartimos una película: Ugly Dolls. Ella en USA y yo en España, y meses después escribí una canción imaginando que podría cantarla con ella. Eso nunca sucedió, pero el destino quiso devolverme el deseo con Te reto, nuestra canción juntos."

Con una letra llena de esperanza y de positividad, este Te Reto A Amar llega como un canto internacional al amor en un momento en el que el mundo entero parece estar necesitado de mensajes que recuerden las cosas bonitas de la vida. Una aplaudida iniciativa que algunos ya se han atrevido a calificar como "himno mundial de la pandemia" y que la propia Kelly Clarkson presentaba así: "Esta canción es sobre el amor en todas sus formas, desde el punto de vista de la adversidad, eligiendo amor en lugar de miedo. Estoy muy orgullosa de los cantantes de todo el mundo que han cantado conmigo este tema."

I Dare You llega en inglés interpretada por su autora, en castellano junto a Blas Cantó, en árabe con Faouzia, en francés de la mano de Zaz, en alemán junto al dúo Glasperlenspiel y, por último, con Maya Bouskilla desde Israel.

Un proyecto más que se une a todas aquellas canciones que están surgiendo como forma de apoyo ante la situación actual y un paso más en la carrera internacional de Blas Cantó. Una canción, además, por la que ya ha recibido las felicitaciones de otros artistas nacionales como Soraya, su gran amiga Beatriz Luengo, Ana Mena o Nerea Rodríguez, que también fue su compañera en el doblaje de Ugly Dolls.

