Fue uno de los grandes grupos que formaron parte de la banda sonora de los 90. Las Spice Girls volvieron hace ya un año a los escenarios con una gira de conciertos en Reino Unido que causó una enorme expectación.

Sin embargo, no estaban todas. Victoria Beckham no formó parte de este último encuentro con sus fans, y fueron Geri, Emma, Mel B y Mel C las que articiparon en este último tour. Habría que remontarse a 2008 para ver a la 'spice pija' junto a sus compañeras encima de un escenario.

Fue durante otra gira de reencuentro de la girl band, llamada The Return of The Spice Girls, que comenzó en Europa y recorrió un total de 45 ciudades. Ahora, uno de los bailarines que acompañaban al grupo ha subido a Internet uno de los conciertos más especiales de esta gira, el que ofrecieron en el Madison Square Garden de Nueva York. Durante este tour también pasaron previamente por España, en un multitudinario concierto en Madrid en 2007.

A pesar de que la gira The Return Of The Spice Girls tuvo un gran poder de convocatoria y congregó a muchos fans del grupo, nunca ha sido publicada en ningún formato. Existió una grabación oficial de la BBC, pero solo estaban disponibles alguns clips de vídeo de algunas de las canciones que interpretaron.

Se filtra un concierto de reencuentro de las cinco Spice Girls 12 años después

¿Más conciertos en el futuro?

En una de sus últimas entrevistas, Emma Bunton confirmó que estaban barajando la posibilidad de celebrar más conciertos con carácter internacional. "Todavía hay cosas emocionantes por venir", afirmó la spice en Daily Mirror.

A pesar de las críticas recogidas por algunos de los fans que acudieron a sus últimos conciertos, las Spice Girls están planeando nuevos shows. Por las palabras de 'baby spice', existen conversaciones para realizar más conciertos y fuera de Inglaterra, país natal de esta recordada agrupación pop.