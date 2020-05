40 djs de talla mundial pincharán en DisDance Festival

Puede que en este 2020 nos hayamos quedado sin poder disfrutar de Tomorrowland pero entre el próximo 22 y 24 de mayo vamos a poder disfrutar de nuestro propio festival de música electrónica en el salón de nuestra casa (o en nuestra terraza o jardín lxs más afortunadxs). Sirius XM ha creado Virtual DisDance Festival, un evento online de 3 días con 40 djs de talla mundial que nos harán vibrar con la música electrónica.

The Chainsmokers serán los encargados de 'conducir' este evento virtual que se podrá seguir en todo el mundo a través de esta plataforma de pago desde las 16h del viernes 22 de mayo. Todo ello con un fin solidario intentando recaudar fondos para luchar contra la pandemia y a beneficio de MusiCares para ayudar a los trabajadores de la industria musical más perjudicados.

El viernes el cartel está compuesto por Above and Beyond, Afrojack, Alesso, Dabin, Deadmau5, Marshmello, MK, Nicky Romero, Oliver Heldens, Slushii y Valentino Khan. Un día después Alison Wonderland, Duke and Jones, Gryffin, Kaskade, Krewella, Lost Kings, Loud Luxury, Love Regenerator (aka Calvin Harris), Paul Oakenfold, Steve Aoki, Tiesto y Tritonal recogerán el testigo en uno de los días más importantes donde habrá además un set exclusivo de Avicii de 2011.

Armin van Buuren, 3Lau, Cash Cash, Cid, Don Diablo, Galantis, Joyryde, Kygo, Major Lazer, Martin Garrix, Sam Feldt, Sikdope, Yellow Claw y Young Bombs pondrán el broche al DisDance Festival.

Muchas horas de música de la mano de algunos de los nombres más importantes de la industria de la música electrónica que seguro que dejará grandes momentos.