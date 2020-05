40 curiosidades sobre Adexe&Nau by Adexe&Nau

1. Vuestro primer recuerdo.

A: Yo tengo prácticamente mi mente en blanco en todo lo que son recuerdos de pequeño. El primero que tengo es de mi padre quitándome la manta para que me despertara, me acuerdo de eso. Tendría tres años, tal vez.

2. Un desayuno al margen de la leche con cereales.

A: Bocadillo de Nutella con jugo de naranja. Leche y galletas juntas.

3. Una serie que os haya enganchado a los dos.

A/N: La casa de papel.

N: A mí me sorprende mucho cómo trabaja el profesor. Me gusta mucho los personajes inteligentes.

A: A mí me gusta que es como si estuvieran jugando al ajedrez porque cada uno mueve su ficha.

4. Una canción que cantáis en bucle últimamente.

N: Yo tengo canciones que, cada semana, me repito mil veces, y cada semana cambian. Actualmente Te fallé, de Juanfran, yo creo que es la que más estoy escuchando.

A: Tengo demasiadas porque todos los días me pongo música y siempre las mismas canciones. Diría que Pam, de Justin Quiles y Daddy Yankee.

5. Lo único que no le haríais a vuestro pelo.

N: Raparme, ya me quedaré calvo con el tiempo, no voy a adelantarme.

6. La camiseta que no tirarías nunca por el cariño que le tenéis.

N: Yo tenía una y se la dieron a mi hermano.

A: Yo diría que una de Tenerife.

7. Lo último que haceis antes de salir a un escenario.

A: Beber agua, mucha agua.

N: Antes de salir al escenario nos ponemos a bailar muchas veces.

8. Lo que no puede faltar en la lista de la compra.

A: Cereales y agua. Y pan.

N: Yo soy el único de la familia que pan, ni más ni menos.

9. Una habilidad vuestra que todavía no conozcamos.

N: Se descubrió hace unos cuantos meses, que lo tenía bien guardadito, que es mi flexibilidad. Era capaz de abrirme de piernas que era algo que nadie sabía, ni siquiera mi hermano.

A: Yo la he descubierto esta cuarentena y nada más saberlo se lo dije a todo el mundo y es que sé mover una oreja.

10. El último libro que leísteis.

N: Bad boy’s girl (Blair Holden), la segunda parte. Es una trilogía o puede que cuatro. Me lo estoy leyendo sólo por cambiar un poco de género. Soy mucho más de thrillers y esto es una comedia romántica enfocada para adolescentes de 15 años.

A: El mío no me lo he terminado de leer, pero estoy en ello, Ronaldo nacido crack, cómo se fabrica un genio del balón, de Mundo Deportivo.

11. El concierto que más habéis disfrutado como espectadores.

A: Realmente hemos ido a pocos conciertos, pero yo diría que el de J Balvin.

N: ¿Cuentan las batallas de gallos? Porque en esos momentos a mí se me suben la adrenalina a tope.

12. La costumbre latinoamericana que más os ha sorprendido.

N: Es Costa Rica, a mí me sorprende, que es mala educación sonarse la nariz públicamente. Las de México son super interesantes. Estuvimos un día de muertos y era super bonito cómo todo el mundo estaba en mitad de la fiesta.

13. El reto que os gustaría superar.

N: Yo tengo uno personal y es que me gustaría volver a sacar todo sobresaliente en bachiller. Lo conseguí en primero, solo que no sé cómo va a salir el segundo. Me pongo muchos retos para mejorar y no conformarme con lo que tengo.

A: Que me pongan un reto que a mí me gusta superarlo, pero reto personal, ahora mismo no tengo.

14. La canción que os hubiera gustado componer.

N: Me hubiera gustado componer Bohemian Rhapsody.

15. La anécdota de avión de la que todavía os reís.

A: Estuvimos en un viaje internacional de México a Madrid. Todo ese tiempo sin dormir, con la Nintendo Switch, jugando todo el rato y pensando que nos tiraban del avión por el escándalo que montamos. Lo siento por las personas que querían descansar, pero fue en plan de que se nos pasó el vuelo volando (ueeeee) y son once horas. Fuimos todo el tiempo jugando sin parar.

16. El plato que seríais capaces de preparar solos.

N: La pizza que ya viene preparada. No sé cocinar para nada, pero me acuerdo que la única que he hecho desde cero, con mi padre, fueron unos raviolis que quedaron riquísimos.

A: Con mi padre hice pan y pizza.

N: Ah, y el otro día aprendimos, la tarta de mi abuela.

17. Algo que os de miedo.

A: Perder la música, que se vaya de mi vida.

N: Tengo pocas cosas que me den miedo, la verdad.

18. Lo que destacaríais de Abraham Mateo.

N: Muy buen corazón y muy cercano.

A: Es muy buen productor, es muy bueno y escribe muy bien.

19. El artista al que alguna vez le habéis pedido un autógrafo.

N: Nunca he pedido autógrafos, la verdad. Fotos, sí, aunque soy muy tímido para eso. Al que más he admirado y más miedo he sentido al hablarle ha sido Pablo Alborán porque le admiro mucho. Desde que salió mi madre lo ha escuchado y la primera vez que me lo crucé fue en LOS40.

A: Luis Fonsi me encanta, a lo mejor es por mi infancia porque la persona por la que yo empecé a cantar, me vio cantando Luis Fonsi, a lo mejor fue por eso. En unos premios coincidimos con él y yo estaba temblando, nunca me he sentido así. He conocido a mi artista favorito y no me he sentido así, pero con Luis Fonsi, pasó.

20. La palabra latinoamericana que se os ha pegado.

N: Chido, es como decir guay, pero en jerga mexicana total.

21. La canción que más veces habéis cantado.

A: Yo te podría decir que la canción que más he escuchado en toda mi vida es Te boté, remix porque la escucho un montón desde que salió. Pero canción nuestra que más hemos cantado es Solo amigos.

22. Una cantante que físicamente cumpla con vuestro tipo.

N: No tengo ningún tipo, suena lo típico para quedar bien, pero es verdad, no tengo ningún estereotipo, pero sí hay muchas cantantes que son muy llamativas, me parecen muy guapas. No puede decirte.

A: Yo tampoco te puedo decir porque unas veces mi tipo es uno pero viene otro tipo diferente y también me gusta.

23. Un regalo de algún fan.

N: Tengo un Funk Pop de mí mismo que me regaló una fan y me encanta.

24. La colaboración que sería un sueño para vosotros.

A/N: Daddy Yankee.

25. El reality televisivo en el que no os importaría participar.

N: En ninguno.

A: Me encantan los realities, en alguno que pudiera comer. Supervivientes, no.

26. El videoclip que os gustaría haber hecho vosotros.

A: I want to break free, me encanta.

27. La mejor nota que os han puesto en un examen.

N: Los dos estudiamos bastante, así que a lo largo de mi vida he tenido bastantes dieces.

28. El dibujo de animación que más os gusta.

A: Jake el perro. Hora de aventuras, Seres Corrientes, Los Simpson y Padre de familia.

N: No es para niños, pero, además de Rick y Morty y Padre de familia, Love, death and robots, me flipa.

29. La actriz que os gustaría que participara en uno de vuestros videoclips.

A: Scarlett Johansson, lo solté porque sí, hay muchas. Jennifer López, porque es cantante y actriz.

N: De España, yo te diría María Pedraza.

30. Lo que más os gusta de vuestros padres.

N: De mi padre, que está en todo, es inteligente para todo lo que le ponen. Es manitas y lo resuelve todo. Y de mi madre me gusta mucho cómo canta y cómo da amor, cuando quiere, claro.

A: De los dos, que siempre están para cuidarnos y nos quieren un montón. De mi padre, que siempre te hace reír, a lo mejor está enfadado, pero te hace reír, sin querer o adrede. Y de mi madre, que te da muchísimo amor y te mima.

31. Lo que nunca les vais a perdonar.

N: Yo les perdono todo que la vida son dos días y los padres siempre van a estar ahí y más ellos que nos ayudan cada día a estar donde estamos y que están con nosotros todos los días. Cero rencores.

A: Y, además, hay cosas que al principio digo ‘pero, ¿por qué hacen esto?’ y después se lo agradezco que lo hayan hecho. En lugar de perdonarles, les digo gracias.

32. Algo que se os de mal.

N: Bailar. Para bailar tengo que practicar mucho. Yo soy bueno, entre comillas, para todo, si lo practico. Hay muchas cosas que, de primeras, soy un pato mareado.

A: Pero si lo practica es muy bueno, y no le hace falta practicar mucho. Algo que se me da mal a mí es fingir, bueno no, hay veces que cuando estoy jugando al fútbol finjo muy bien. Fingir haciéndome el dormido, soy muy malo.

33. Lo que no os dejaron poner en el libro.

N: Realmente creo que nos dieron mucha libertad. Lo malo es que sólo fue hasta nuestro primer concierto. Ahora tenemos un millón de historias más de las que aparecen ahí.

34. El objeto que más os gusta de vuestra habitación.

A: Tengo varias, una varita de la saga de Harry Potter, dos letras que son la A y la N. Tengo una réplica del Mundial. La playstation, que es muy importante y una piña de los árboles.

35. La clave para cambiar el color del pelo durante la cuarentena.

A: Desde el principio que me empecé a hacer cambios de color, los tengo guardados en casa y cuando se me desgasta uno, me hago otros. Me lo pone mi madre.

N: No es peluquera, pero hizo un cursillo y algo se acuerda.

A: También nos pela a nosotros.

36. Vuestro videoclip que más os ha gustado grabar.

A: No sé si grabarlo, pero ver el resultado Ahora me llama, porque fue un vídeo con montón de efectos. Y Suga, que es un vídeo que está hecho prácticamente hecho por ordenador que es una bomba. De grabar, Aprovecha estuvo muy bien porque tiene una parte de adrenalina en el coche.

37. Una aspiración en la música.

N: Me gustaría llegar a componer mucho más y a producir. Y en cuanto a cantar, viajar por todo el mundo y conocer a todos nuestros seguidores.

A: A mí me gustaría escribir para otros artistas.

38. La foto que más os gusta de vuestro muro de IG.

N: La que tengo de perfil. Una de las pocas que veo y digo, “wow, me gusta lo que veo’.

A: Una en la que estoy con Nau, en los premios Tu música urbano, que salimos bien y estoy con Nau.

39. Lo primero que os gustaría hacer en la postcuarentena.

A: Jugar al fútbol, hacer conciertos, ver a mis amigos y ver a la familia.

40. El mejor momento con Mau y Ricky.

N: Cuando nos conocimos fue muy divertido.

A: Encontrárnoslos en los premios Tu música urbano, en Puerto Rico, estuvo muy bien.