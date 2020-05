Óscar Martínez presenta nueva canción: En tus labios

Óscar Martínez tiene nueva canción. Una tradición que se viene repitiendo al menos una vez al año y que nos ha dejado estupendos temas como Feeling crazy, I don't wanna give a damn o No quiero amores.

Ahora le llega el turno a En tus labios, un hit latin house orientado a este verano 2020 que parece que no llega nunca y que ni siquiera sabemos si podremos disfrutar en plenitud. Pero a buen rollo y a positividad no hay quien gane a nuestro compañero de LOS40.

Este mismo viernes ya podremos disfrutar de una canción que nos teletransportará a Cuba gracias a una melodía y a un sonido que combina lo moderno con lo tradicional, lo electrónico y nuestras raíces latinas.

Antes del estreno, hemos querido preguntarle, desde la distancia, cómo ha sido el proceso de creación de esta canción y mucho más.

LOS40 ¿Cómo surge este En tus labios?

Óscar Martínez: Tenía ganas de hacer una canción muy enfocada al verano y con mucha energía. Llevo 2 años pensando en la idea.

¿Estabas trabajando en ella antes del confinamiento o ha sido al estar en casa cuando has encontrado el momento para trabajar sobre este sonido?

Medio y medio. La acabamos en el confinamiento. Los primeros días de confinamiento estuvimos muchas horas con el tema

Al crear una canción bailable como esta, ¿piensas en que probablemente la gente no podrá bailarla en grandes eventos y sí en su cocina o en el salón de su casa?

Eso me mata. Está tan enfocada en la pista que me duele no poder compartirla en directo con muuucha gente

¿Qué canción, además de la tuya, asocias a las tiernas caricias en los labios?

Para mí, Mediterráneo de Serrat

De muchos djs nunca hemos oído su voz en una larga discografía. A ti te escuchamos en I don't wanna give a damn. ¿Te volverás a animar en el futuro?

I don't wanna give a damn la canté yo. No sé si habrá alguna más. La experiencia no estuvo mal. Fue rara, pero moló.

Después de varias canciones en inglés, llegaron No quiero amores y ahora En tus labios. ¿Es el español el nuevo idioma universal de la música?

Sin duda. Lo urbano ha hecho que ya no haya barreras. Cuando ves que tienes plays en Asia de un tema en español... flipas mucho

Feeling hot, Feeling crazy y Feeling free fue tu primera trilogía. ¿Crees que en el futuro podría haber un Feeling safe con todo la experiencia que estamos viviendo?

Sería muy necesario, la verdad. Ahora mismo no me pilla con mucha inspiración, pero molaría hacer un himno en ese sentido.

Carnavales, Summer Live, San Isidro, World Pride, final de la Champions, LOS40 Music Awards, Primavera Pop... ¿Qué escenario o evento te queda por hacer en el que no hayas pinchado ya?

Tengo muuuchas ganas de estar en Latinoamérica pinchando. Ojalá llegue el día.

