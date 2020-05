Harry Styles lo tiene todo listo para estrenar el vídeo de ‘Watermelon Sugar’

A principios de año, Harry Styles fue visto en las playas de Malibu rodando lo que parecía el videoclip de Watermelon Sugar. En las últimas horas, varias han sido las novedades que apuntan a que el británico lo tiene todo preparado para publicar dicho vídeo musical, por fin, este mes de mayo.

Hace unos días se creaba la página web I Just Wanna Taste It de la mano de Sony Music, en la que solamente aparece una fotografía a pie de playa. No se ve a nadie, tan solo una especie de fuerte construido con un par de sábanas naranjas con el acantilado de fondo.

Aparte de este hecho, la cuenta de Twitter @visiteroda publicaba el emoji de la sandía. No hace falta recordar que Eroda es la isla ficticia en la que se desarrolla la historia de Adore You, canción que se encuentra en el puesto 15 de la Lista 40.

Al ver dicho tweet, el hashtag #WatermelonSugar rápidamente se convertía en tendencia mundial en las redes sociales. La locura se ha desatado entre los fans de Harry Styles, quienes ya esperan con ansias el lanzamiento del nuevo vídeo del artista.

A todo esto, también hay que sumarle que la apariencia del site Do You Know Who You Are, con la que Styles daba la bienvenida a la era Fine Line, ha cambiado. Si con el lanzamiento del sencillo Lights Up se veía en blanco y negro, la web ahora presenta los colores verde y rojo tan características de la sandía, la fruta que da nombre a uno de los temas más sensuales del cantante.

No se sabe la fecha concreta. Hay quienes dicen que puede salir el 29 de mayo. Sea cuando sea, ¡hay ganas de ver el nuevo videoclip de Harry! ¿Estás preparadx?

