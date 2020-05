Nicki Nicole - Colocao [2020]

Ya es oficial: Nicki Nicole ha vuelto. La argentina que irrumpió las listas de éxitos con temas como Años Luz y Diva, entre otros, ha sumado un nuevo éxito a su carrera. Se trata de Colocao, un nuevo tema que nos ofrece su nueva faceta.

En esta ocasión, Nicki se alía con los productores Evlay y Bizarrap para regalarnos unos ritmos urbanos desdes sus respectivos hogares. En Colocao, Nicki hace referencia a Drake en algunos de sus versos y habla de su posición dentro de la industria. "Ahora estoy arriba de donde está. Pantalla LED, mi name por todas partes. [...] Yo te juro qu en el party no elegís onar. Yo te juro que a tu boy no le quise gustar. Yo te juro que la music me trajo hasta acá", son algunos de sus versos.

Unos versos que Nicki interpreta a cámara en un videoclip que ya se posiciona en el Top 10 de las tendencias de Youtube. Como no podía ser de otra manera en estos días de confinamiento, Nicki se mueve por zonas diversas de su vivienda. Eso sí, con mucho flow y mostrándose segura de sus palabras.

Ver esta publicación en Instagram 13/05 ya casi jeje 🖤🖤🖤🖤🖤 Una publicación compartida de @ nicki.nicole el 10 May, 2020 a las 4:03 PDT

Cualquiera que lea los nombres de Nicki Nicole y de Bizarrap en los créditos de un mismo tema, es consciente de que se convierte automáticamente en un éxito. No solo nos referimos al prometedor talento que Nicki ha demostrado tener, sino también a la popularidad que ha ganado el productor en este ámbito de la música urbana.

Ya son varios los referentes que han pasado por su estudio para cocinar nuevos proyectos que acaban irrumpiendo en las listas de éxitos internacionales. Trueno, Don Patricio y Bejo son algunos de los que han podido comprobarlo en primera persona. ¡Hasta la propia Nicki! De hecho, su vídeo ya supera los 83 millones de visualizaciones.

El caso es que Colocao va por el mismo camino. En tan solo unas horas ha conseguido reunir más de 700.000 reproducciones, por lo que estamos seguros de que no tardará en alcanzar el millón. Nicki Nicole dice que ella fuma "para quitar el estrés", pero lo que ella desconoce es que sus propias canciones son nuestro verdadero antídoto contra el nerviosismo. ¡Dale al play!

