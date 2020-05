El original reencuentro de los concursantes de ‘Fama’ al ritmo de ‘Friends’

Si algo bueno nos está dejando el confinamiento es la fiebre de reencuentros televisivos que están surgiendo en las redes. El último: el de Fama 2.

Sergi, el ganador de aquella segunda edición que emitió Cuatro, más la pareja triunfadora compuesta por Raquel y Ginés, así como Eli, Nito, Miguel Ángel, Marisa, Eva, Yure, Omar, Ariadna, Iván, Iraida, Iris, Carol, Karel, Sara y Erik se han reunido virtualmente.

Lo han hecho cada uno desde su casa y bailando la coreografía de la mítica I'll Be There For You, la versión de The Rembrandts que catapultó Friends.

Un vídeo que ha hecho las delicias de los fans que en 2008 estaban pegados a la Escuela de Baile que en esos momentos dirigía Víctor Ullate y Lola González.