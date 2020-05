Netflix presenta el primer tráiler de ‘Da 5 Bloods’, la nueva película de Spike Lee

Netflix acaba de presentar el primer tráiler de Da 5 Bloods: Hermanos de armas, la nueva película del cineasta Spike Lee, y el resultado es incluso mejor de lo que esperábamos.

La película se centra en un grupo de veteranos de la Guerra de Vietnam que, casi medio siglo después del final del conflicto, vuelven a donde combatieron para desenterrar los cuerpos de sus compañeros caídos y recuperar lo que parece ser un valioso botín de guerra.

Como es costumbre en el cine de Lee, el director ha aprovechado para volver a servir de altavoz de las minorías negras de Estados Unidos y ha dedicado esta película –que él mismo ha escrito junto a los coguionistas de Infiltrados en el KKKlan, por la que recibió un Óscar a mejor guión adaptado– a un escuadrón de soldados de color que fueron enviados a Vietnam para luchar en una guerra promovida por los blancos.

Entre los protagonistas está Chadwick Boseman, estrella de Black Panther, al que recientemente vimos muy desmejorado, con toda probabilidad debido a su caracterización para su papel en Da 5 Bloods. En el reparto también destacan los nombres de Delroy Lindo (The Core), Clarke Peters (The Wire), Jean Reno (León, el profesional), Isiah Whitlock Jr. (Infiltrados en el KKKlan), Mélanie Thierry (Teorema Zero), Paul Walter Hauser (Yo, Tonya) y Jasper Pääkkönen (Vikingos).



Sobre el tráiler, llama la atención la amalgama de formatos y colores que combina Spike Lee: un 4:3 para las escenas de Vietnam; panorámico para el presente; documentos de archivo originales en blanco y negro o color, algo típico del formato documental; y una amplia gama de colores donde destacan el verde para las escenas de combate en la jungla y el colorido neón propio de la ciudad moderna.

Todo ello envuelto en el tema rockero Time Has Come Today de The Chambers Brothers, lo que también entronca con el uso que hizo de los colores y la música Francis Ford Coppola para su Apocalypse Now. De hecho, en el segundo 37, hay un claro guiño a la película de 1979.

Da 5 Bloods, que en España llevará el título aclarativo Hermanos de armas, llegará a Netflix el 12 de junio de 2020.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!