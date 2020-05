La conclusión de Vicente Vallés sobre el uso de mascarillas revoluciona las redes

Quién no tenga dudas sobre los protocolos en la desescalada, que tire la primera piedra. Seguro que no cae ninguna y es que son demasiadas cosas a tener en cuenta y con matices diferentes según quién las explique. Parece que ahora tenemos un poco más claro qué tenemos que hacer con la desinfección de las suelas de los zapatos y las ruedas, pero, ¿qué pasa con las mascarillas?

Nos vamos a volver expertos en este accesorio sanitario que se ha convertido ya en un accesorio de moda que lucen hasta las modelos en los nuevos catálogos. Pero, ¿cuándo, dónde, cómo y cuáles son las que debemos usar?

Ahí está el lío y parece complicado encontrar una única respuesta. Lo ha demostrado Vicente Vallés que ha revolucionado las redes con la conclusión que expuso en su informativo. El presentador de Antena 3 aseguraba que en marzo se dijo que no era conveniente que todo el mundo las usara.

“Ahora se nos dice que sí es muy conveniente que las llevemos en espacios cerrados e, incluso, en lugares abiertos donde haya más personas”, recordaba. Y mientras, compartía declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de coordinación de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad que se contradicen en el tiempo.

Si no tenemos claro si es conveniente o no usarlas en todos los casos, mucho menos tenemos claro, cuáles son las que debemos usar. En la Comunidad de Madrid se han repartido las de tipo FPP2 que, según Simón son las que deben usar las personas sanas mientras que, las que presentan sintomatología, deberían utilizar las quirúrgicas.

Las mascarillas, el accesorio de la 'nueva normalidad'. / Sergei Krasnoukhov\TASS via Getty Images

Pero eso era antes porque ahora. “Ayer cambió el criterio”, informaba Vallés, “el ministerio de consumo, dirigido por Alberto Garzón, de Unidas Podemos, emitió una nota en la que se decía que las mascarillas FPP2 están recomendadas para profesionales y para colectivos vulnerables pero que las personas sanas deben utilizar el modelo de mascarilla higiénica”.

Tras tantas informaciones contradictorias, Vallés ha llegado a una conclusión: “La conclusión es que no hay conclusión. Cuesta saber si ese tipo de mascarilla está recomendada o no está recomendada o no recomendada al mismo tiempo”.

Vamos, que no es de extrañar que en redes haya triunfado porque la gran mayoría tiene el mismo lío con este asunto.

KO de Vicente Vallés al Gobierno en menos de dos minutos. Ay, los de “la ciencia” y “ los expertos”👇 pic.twitter.com/IDn9MLf4MO — David Martínez (@davidmartinezg) May 17, 2020 Menudo repaso le ha pegado Vicente Vallés al Gobierno con solo relatar lo que está pasando.



Magistral. pic.twitter.com/qkdQkToFCC — Jaime Velasco (@JaimeVelasco01) May 15, 2020 Vicente Vallés a lo Matías Prats, dejando en ridículo al doctor Simón y al gobierno en general pic.twitter.com/2iOKOKTnmv — 🅃🄰🄱🅄🄻🄰 🅁🄰🅂🄰 (@Tabula0Rasa) May 17, 2020 Con este esquema narrativo, Vicente Vallés puede hacer una serie por capítulos de los “sí, pero no, pero igual, pero tal vez no, aunque podría resultar que sí, vaya usted a saber” https://t.co/XDzFIXftW8 — JavierCapitan (@JavierCapitan) May 17, 2020

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!