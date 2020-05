La Cher col·labora amb una cantant catalana

La Cher ha posat el seu granet de sorra en la lluita per combatre la pandèmia causada per la COVID19. El passat 8 de maig la nord-americana publicava una versió del popular èxit dels Abba, Chiquitita.

Aquesta ocasió ha estat el primer cop que ha portat a la popular cantant de Believe a fer servir el castellà a la seva feina. Mai abans havia publicat una cançó en aquesta llengua i tampoc l'havia fet servir a sobre d'un escenari. Les circumstàncies actuals l'han portat a fer-ho amb un rerefons benèfic: tots els beneficis recaptats els destinarà a Unicef per a la lluita contra el coronavirus que ens assola.

Però hem sabut que la popular cantant ha necessitat un cop de mà per a arribar al nivell fonètic en el que ha enregistrat el tema. Una cosa força comuna dins de la indústria musical. La Cher ha col·laborat amb una cantant catalana que li ha fet de coach vocal i de pronunciació per a interpretar correctament el popular èxit dels suecs.

L'afortunada que ha treballat al costat de la intèrpret de Strong Enought ha estat la tarrgonina Maria Moss, també cantant. La Maria va treballar amb ella a Londres, ciutat on és resident, i on va produir-se la trobada per a dirigir la Cher a la cançó solidària. Al mateix temps que les dues es trobaven treballant en altres projectes, per un costat la nord-americana hi feia estada per la seva gira europea i la catalana preparava el seu single. Juntes van passar uns dies a l'estudi de gravació, on la Maria va dirigir vocalment la Cher, tot i que van acabar la col·laboració via internet. A aquest tàndem femení se li ha de sumar el productor Mark Taylor, que ha treballat en vàries ocasions amb la nord-americana. Per exemple en cançons tan populars com el Believe, Strong Enough i a l'àlbum Dancing Queen.

No és el primer cop que la tarragonina exerceix de coach vocal, de fet, a banda de la seva carrera musical com a compositora, cantant i ballarina, la Maria Moss també es dedica a escriure cançons per a altres artistes i productors, a traduir-ne les lletres al castellà, i a més a més, dirigeix tallers de música a les unitats de Pediatria i d'Alta dependència del Chelsea i Westminster.

Així doncs, si detectes en la pronunciació de la Cher un accent familiar quan escoltis el seu benèfic Chiquitita, ja saps perquè és.