Álvaro Rico, de ‘Élite’, se pasa a la música, y a Aitana le encanta

Los actores de Élite son polifacéticos: bailan, actúan, escriben... Todo lo que tenga que ver con el arte, tiene que ver con alguno de los protagonistas. Y ahora, más de uno también ha querido probar suerte con la música. Álvaro Rico ha grabado una canción: un dúo junto a la artista Luna Zuazu que se convierte en el tema debut del actor en el mundo de la música.

"Gracias cariño mío por dejarme un rinconcito en tu disco, por abrirme las puertas del estudio y conocer cómo se fragua la música. Por nuestra amistad!", escribía emocionado en su cuenta de Instagram junto a un fragmento de Algo Mágico, como se llama la canción.

Sus compañeros de serie parece que están encantados con la idea de Álvaro, pues han querido mostrarle todo su apoyo comentando la publicación. "Qué bonita", escribía Mina El Hammani (Nadia, en Élite), mientras que Claudia Salas (Rebeka) era un poco más intensa: "Antes de llegar al “quejío” ya era absolutamente vuestra, no hace falta que te diga cuando he llegado ¿no? ¡MAMITA!", aseguraba. Incluso a Aitana le ha encantado, que no ha dudado en comentar un breve "ay", junto a un corazón.

Así, Álvaro no ha sido el único que ha querido innovar en otras artes. Arón Piper también ha querido adentrarse en el mundo de la música. El actor grabó un tema de trap llamado Sigo, acompañado del rapero Moonkey y del productor Mygal. Con él,vemos la parte más urbana del intérprete de Ander. ¿Las has oído?

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!