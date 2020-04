Arón Piper, Ander en 'Élite', lanza una canción trap llamada 'Sigo'

Que Élite es todo un fenómeno televisivo no es ninguna novedad. La serie ha conquistado lo más alto de Netflix, con permiso de Toy Boy, y muchos fans han devorado la tercera temporada en cuestión de horas en plena cuarentena.

Sus protagonistas, tan diferentes entre sí, se han ganado el cariño de sus miles de seguidores y cada vez descubrimos más secretos sobre ellos, que nos dejan alucinados con su versatilidad. De hecho, algunos de ellos ya triunfan en otras ramas más allá de la televisión y una de las más destacadas es la música. Pues bien, el último de los alumnos de Las Encinas en ponerse ante el micrófono ha sido, nada más y nada menos que, Arón Piper.

El actor que da vida a Ander, uno de los personajes más queridos de la serie en parte gracias a su relación ficticia con Omar Ayuso, se ha lanzado a una aventura musical llamada Sigo. Una canción con un sonido muy urbano y actual con la que descubrimos el lado más trapero de Arón Piper. Aunque no llega solo, lo hace de la mano del rapero Moonkey y del productor Mygal. Una canción que se centra en el dolor ante un amor no correspondido y refleja la insistencia con una letra que muestra la desesperación: "Sigo buscando las maneras de tenerte y no sufrirte / Sigo llamándola, eh / Sigo dejándote mensajes esperando tu respuesta / Sigo muriéndome, yeh / Porque no sé qué hacer".

El actor, que pronto estrenará una nueva serie en Netflix bajo el título El Desorden Que Dejas, ya había levantado nuestras sospechas tras haberle visto en un estudio de grabación. Ahora que ya conocemos el resultado, no cabe duda de que Arón ha sabido demostrar que su talento va mucho más allá de la interpretación. De hecho, aunque este sea el primer single oficial que lanza, Sigo no es su contacto inicial con el mundo de la canción, ya que, en una entrevista concedida para Icon afirmaba que lleva creando música desde los 12 años, pero que hasta ahora no se había atrevido a mostrarla. Algo que parece que va a cambiar, ya que, ha prometido próximos sencillos, así como, la posibilidad de una mixtape.

Aunque ya conocíamos de sobra la faceta musical de algunos de los protagonistas de Élite como Danna Paola, quien puede presumir de contar con una gran cantidad de singles de éxito a sus espaldas, Arón Piper no es el único que nos ha sorprendido con su rap durante el confinamiento. Y es que, Jaime Lorente, a quien también hemos podido ver en La Casa De Papel, también se ha lanzado al mundo de la música urbana. Sin duda, la nueva cantera de talentos de Netflix es una caja de sorpresas.