Luis Bolín denunciará a Rafa Sánchez y asegura que La Unión no se disuelve

Cuando La Unión estaba a punto de celebrar en un par de años su 40 aniversario como una de las emblemáticas bandas del pop español, recibíamos la noticia de su disolución de la mano de un comunicado publicado por Rafa Sánchez, vocalista de la formación. Pero en apenas unos días la situación ha dado un nuevo giro de 180 grados con la respuesta de Luis Bolín, bajista del grupo madrileño, a lo dicho en el comunicado anterior.

En este nuevo comunicado de 9 puntos acompañado de un vídeo subido al canal oficial de Youtube, este miembro de La Unión asegura que Rafa Sánchez no es fundador del grupo, que no tiene potestad para disolver la banda (sí para marcharse) y que tomará medidas civiles y penales contra el intento de apropiación en el registro del nombre de La Unión.

Tanto el texto como el vídeo firmados por Luis Bolín no tienen desperdicio. Queda claro que el ambiente en los últimos años (desde 2017, apunta Bolín) no ha sido nada bueno sobre los escenarios en los que presentaban los grandes éxitos de su carrera y que de haber una salida no va a ser nada amistosa.

RESPUESTA Y ACLARACIONES AL COMUNICADO REALIZADO POR RAFA SÁNCHEZ Yo Luis Bolin me he visto obligado a responder al comunicado emitido por Rafa Sánchez el pasado 14 de abril conforme a los siguientes: 1/ Rafa Sánchez no fundó LA UNIÓN. LA UNIÓN fue fundada por Mario Martínez, Íñigo Zabala y yo mismo en otoño del 82 como se puede comprobar en las hemerotecas y entrevistas realizadas a lo largo de los años. 2/ LA UNIÓN no se disuelve 3/ Que desde LA UNIÓN asumimos y respetamos la decisión de Sánchez de emprender su carrera en solitario. 4/ Que el COVID 19 nada tiene que ver con la pretendida disolución del grupo que apunta Sánchez. 5/ Que LA UNIÓN cumplirá todos los compromisos adquiridos cuando la situación lo permita. 6/ Que Rafa Sánchez en Abril de 2019 registra como propio el nombre de LA UNIÓN a sabiendas, de que es notorio y público, que LA UNIÓN es un grupo pluripersonal del cual él es parte y no todo, y que ha dado lugar al inicio por mi parte de acciones civiles y penales para restablecer la situación en defensa de mis derechos legítimos. 7/ Y afirmo que el comunicado emitido por Rafa Sánchez obedece a una estrategia que viene desarrollando en los últimos años y que aprovecha el actual Estado de Alarma para fabricar un bulo, inventar una noticia y sacar provecho en su propio beneficio. 8/ Que en LA UNIÓN lo único que preocupa en estos momentos es ayudar a reconstruir la escena cultural de este país y para ello nos ponemos a disposición de cualquier iniciativa donde podamos ser útiles. 9/ Que lamento profundamente que esta noticia haya servido como distracción de la tragedia que viven millones de españoles.

Como apunta Bolín, y reflejamos en nuestra biografía escrita en 2002 del grupo en LOS40, en marzo de 1983 ya tenían un buen número de bases instrumentales preparadas tras haberse unido Bolín, Martínez y Zabala en otoño del 82 y decidieron buscar una voz. Rafa Sánchez, estudiante de arquitectura, se incorporó a ellos y cerró así la primera formación del grupo.

Grabaron una maqueta con varias canciones, que presentaron a varias discográficas independientes, sin conseguir que ninguna les hiciera caso. Luis Bolín conocía a Nacho Cano de una aventura juvenil en el grupo Stress. Le envió la maqueta y finalmente, fueron el propio Nacho Cano (Mecano) y Rafael Abitbol (locutor radiofónico y crítico musical) quienes les ficharon para su productora (Producciones C&A) y les grabaron tres canciones: La niebla, Voracidad y Lobo hombre en París, basada en dos cuentos de Boris Vian.

Las fotos de promoción de ese primer trabajo se realizaron en la estación de El Norte de Madrid en un día lluvioso. Allí se les ocurrió a ellos el nombre que tendría la banda: La Unión. A finales de 1983, la productora les consiguió un contrato con la multinacional WEA (que acababa de instalarse en España). El 12 de marzo de 1984, La Unión presentó en la sala El Sol de Madrid un maxi-single con tres temas y el vídeo de Lobo hombre en París, que después sería el más premiado de la historia de la música en nuestro país. Además, en el escenario, demostraron que el directo también lo hacían bien. Interpretaron esos tres temas, además de Mil siluetas, que sería el que daría título al primer larga duración de la banda. En la batería, esa noche, estuvo Toti Arboles (Pegamoides, La Frontera). Lobo hombre en París les llevó directamente al nº 1 de las listas de ventas donde permanecieron diez semanas seguidas.

El resto ya es historia de la música de nuestro país.

