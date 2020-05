Natalia Sánchez pide en Instagram ayuda para que nazca su bebé

¡Cómo pasa el tiempo! Hace nada Natalia Sánchez era Teté, la hermana mediana de Los Serrano a la que tanto cariño cogimos durante los años que duró la serie. Ahora, la actriz es una joven que acaba de cumplir treinta primaveras y que está a punto de tener a su segundo bebé.

Natalia comunicó hace unos meses que estaba esperando a su segundo hijo junto al actor Marc Clotet. Recordad que hace tan solo un año, tuvieron a la pequeña Lia. Eso sí, tal y como ha dicho la actriz en redes sociales, parece que el nuevo bebé no quiere salir y está a gusto en “su faseo 0”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Sánchez (@natasanchezmol) el 18 May, 2020 a las 11:58 PDT

Natalia ha compartido un post en su cuenta de Instagram de una foto en el hospital, con mascarilla incluida (por supuesto), donde aparece con la barriga conectada a un detector fetal. Junto a ella, la actriz se ha quejado (en tono divertido) de que su peque no quiera salir todavía de la barriga y todas las recomendaciones que está siguiendo para que nazca ya.

“Ahora dice que no quiere salir… Después de tres meses amenazando con nacer antes de tiempo resulta que está muy a gusto en su fase cero y que pasa de desescaladas”, empieza diciendo la actriz.

Después Natalia comenta que va a empezar su semana 41 de embarazo y que ha seguido todo tipo de consejos de amigas, madres y blogs: “He subido y bajado escaleras durante horas, he bailado como si no hubiera un mañana, no paro de comer dátiles, he comido más comida picante que en toda mi vida, he tenido a Lia todo el día mamando... y nada..¡que no se anima!”.

Al final, la actriz pide ayuda a sus más de 380 mil seguidores y seguidoras para ver si le dan algún otro consejo para que el bebé quiera salir: “Si tenéis algún consejo ¡Soy toda oídos! Moraleja: Como dice mi madre: ya desde antes de nacer, l@s hij@s siempre hacemos lo que nos da la gana”.

Seguro que el bebé de Natalia y Marc nace muy pronto. ¡Estaremos al tanto! Mientras tanto, paciencia y mucho ánimo para la familia.