Lali Espósito, sobre ‘Lo que tengo yo’: “Es perfecta para este momento tan bizarro”

Lali Espósito es uno de los rostros más conocidos en Argentina. La artista lleva trabajando desde que era una niña en la televisión de su país, formando parte de las telenovelas de Cris Morena. La vimos en Floricienta, pero la fama masiva le llego con Casi Ángeles, cuando también empezó a cantar con el grupo de la serie Teen Angels.

Ahora, Lali está a las puertas de los treinta y tiene una larga carrera de actriz y de cantante a sus espaldas. De hecho, Lali lanzó el pasado 2019 su tercer álbum de estudio en solitario: Brava. Además, puede presumir de haber colaborado con algunos de los artistas del momento como CNCO, Reik o Abraham Mateo. Pero la cosa no se queda ahí, tras lanzar Laligera a finales de 2019, la artista tiene preparado otro tema para sus seguidores y seguidoras. ¡Y parece que es el proyecto de algo más grande!

Lali no solo saca tiempo para cantar, la joven también forma parte del último proyecto del creador de La Casa de Papel, Alex Pina. Lali estaba a mitad del rodaje de Sky Rojo en Madrid, la producción española que prepara Netflix de cara a la temporada que viene y que cuenta también con Miguel Ángel Silvestre, cuando empezó la crisis del COVID19.

Para hablar sobre todo esto, la artista se ha conectado con nosotros desde Buenos Aires a través un Live con LOS40. Al otro lado de la pantalla ha estado nuestro querido Felix Castillo:

“Es una semana feliz dentro de esta situación”, empieza a contarnos Lali. ¿El motivo? Este mismo viernes lanza nuevo tema: Lo que tengo yo. “La canción no estaba prevista para sacarla en el disco, pero un día me levanto y veo que no podía quitármela de la canción”.

¿Qué es Lo que tengo yo?

Además, la artista nos ha asegurado que tiene un “beat rompedor con muy buena vibra”. Se trata de una canción que ha trabajado con uno de los músicos del momento, Camilo: “Creo que era perfecta para este momento tan bizarro para alegrarnos”.

Lali también nos ha contado a qué se refiere con Lo que tengo yo: “A eso que tenemos que nos hace diferentes. Estamos a veces muy metidos en las redes y me doy cuenta de que los estereotipos siguen ahí, mostrando lo que se supone que es lindo. Tenemos que celebrar lo que nos hace distinto como seres”.

La canción es el tercer adelanto de su cuarto álbum de estudio, tras laligera y Como Así, la colaboración que sacó con CNCO a finales de 2019.

Cumplió su sueño de colaborar con Thalía

Eso sí, aunque recuerda todos sus feauturings con cariño, cuando le hemos preguntado sobre cuál ha sido la colaboración que más ilusión le ha hecho, Lali nos ha contestado que ha sido Lindo pero bruto junto a Thalía:

“Yo siempre me la pasé bien, pero la colaboración con Thalía fue especial. Yo recuerdo ver todas las novelas de chiquitita de ella. Ella fue la que me invitó a cantar una canción por Instagram y fue muy fuerte. Toda la experiencia fue genial. Ella es súper profesional y nos complementábamos mucho. Para mí fue un flash colaborar con ella.”

Lali nos habla sobre Sky Rojo: “Nos quedamos congelados”

Sky Rojo es la nueva producción española que prepara Netflix con Alex Pina, el creador de La Casa de Papel, y que cuenta con Lali Espósito como una de sus protagonistas. La argentina da vida a una prostituta que se escapa de un prostíbulo junto a dos compañeras. Lali estaba en mitad del rodaje cuando empezó la crisis del COVID19 y tuvo que salir corriendo a Argentina:

“Tengo muchas ganas de volver a rodar. Nos quedamos congelados en medio un proyecto super pasional. Estamos aprendiendo a luchar mucho con armas, a caernos en pozos, tiene mucha aventura”.

“Son tres mujeres que escapan de un prostíbulo siendo víctimas de trata, un tema que tiene telita para tratar”, dice la joven. Además, asegura que el sus compañeros son “la hostia” y que tiene muchas ganas de verlos a todos.

Aunque en los últimos años la actriz se haya alejado de aquellos papeles inocentes que la llevaron a la fama, asegura que el de esta serie “impactará”: “Tengo que ser consecuente a la edad que tengo en cada momento y poder evolucionar”.

Sobre el rifirrafe con Amaia Montero

Hace unos días, Lali protagonizó un directo con Peter Lanzani para recordar su etapa en Casi ángeles. Durante aquel directo, la actriz recordó una anécdota que involucraba a Amaia Montero. La argentina contaba que tuvo que mediar entre su compañera la China Suárez y la artista donostiarra en un encontronazo, no dejando en muy buen lugar a esta última.

Tras enterarse de aquello, Amaia publicó un tuit donde aseguraba que todo aquello era mentira. Lali, viendo el revuelo, se disculpó públicamente a través de su cuenta de Twitter. Ahora, la joven nos ha contado su versión de los hechos:

“Estaba haciendo un vídeo en directo con un amigo, los dos éramos de Teen Angels y nos juntamos para hacer un live. Empezamos a recordar anécdotas que nos pasaron con 17 años. Entre esas anécdotas, contamos cuando China Suárez, que por aquel entonces tenía mucho carácter, tuvo una especie de pelea con Amaia. Pero haciendo referencia, sobre todo, a mi compañera. Entre los comentarios, hubo alguien que decía algo malo de Amaia, y lo leí en voz alta. Si hice daño en algún momento, quiero pedir disculpas, porque no fue mi intención en ningún momento. Se lo pedí por Twitter porque no tengo su teléfono.”

Además, Lali se ha enfrentado a uno de nuestros juegos favoritos: ¿Qué Prefieres? No se lo hemos puesto nada fácil a la argentina, que ha tenido que elegir entre Becky G y Karol G o Mau y Ricky y Abraham Mateo.