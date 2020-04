El enganchón de Amaia Montero con Lali Espósito en su vuelta a las redes

Hacía dos semanas que Amaia Montero no 'pisaba' las redes sociales tras protagonizar una preocupante despedida y su vuelta a las redes no parece que vaya a ayudarla en demasía. La solista ha protagonizado un 'enganchón' con Lali Espósito después de un directo en Instagram.

La cantante argentina se reencontró en esa red social con Peter Lanzani para recordar su etapa de Casi ángeles y durante el directo recordó una anécdota que involucraba a la solista donostiarra.

La actriz y cantante dejó entrever que la española había bebido más de la cuenta y tuvo una pelea en la que tuvo que mediar con María Eugenia (la China Suárez) después de un encontronazo hombro contra hombro.

Hola @lalioficial no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía — Amaia Montero (@AmaiaMontero) April 29, 2020

La situación debió de llegar a oídos de Amaia Montero que no tardó en mandarle un mensaje directo y público a Lali Espósito criticando su comportamiento: "Hola Lali no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos Lali".

Como suele suceder en estos casos seguidores de una y otra artista también han entrado en la polémica cruzando malas palabras y acusaciones que sólo han servido para añadir más leña al fuego y que la situación se fuera haciendo cada vez más y más sonada en las redes sociales donde ambas solistas han sido tendencia en España y Argentina.

Lali Espósito recibió el mensaje de Amaia Montero y se ha querido disculpar públicamente por la manera en la que habló de la cantante española: "Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de Casi ángeles. JAMAS fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas".

Poca gente fuera del entorno de Amaia Montero sabe lo que le sucede a la donostiarra que está sufriendo la cara más amarga de las redes sociales en forma de críticas o de polémicas tan sonadas como la que vivió con Malú.