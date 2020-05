Solo a un cineasta capaz de firmar títulos tan dispares como Langosta, Canino, El sacrificio de un ciervo sagrado y La favorita se le podría ocurrir poner en marcha un proyecto como El monstruo de Hawkline, una adaptación cinematográfica "maldita" que ha pasado por manos de numerosos directores –entre ellos Tim Burton– pero que nunca ha conseguido ver la luz.

Yorgos Lanthimos no le teme a nada: tras sus tres nominaciones a los Óscar (dos por La favorita en 2019 y una por Langosta en 2017) ha salido reforzado y con una carrera tan prometedora como la de Denis Villeneuve, Damien Chazelle o Luca Guadagnino, cuyos nombres van sonando fuerte para convertirse a largo plazo en los sustitutos de veteranos como Steven Spielberg, Francis Ford Coppola o Martin Scorsese.

Su siguiente proyecto, de salir todo según lo esperado, será este extraño western gótico llamado El monstruo de Hawkline, que trata sobre dos cowboys que son contratados para cazar a una bruja quinceañera recluida en el sótano de una mansión perdida en el Lejano Oeste a la que todo el mundo conoce como la Niña Mágica.

En esa casa conviven unas gemelas y un mayordomo gigante. Toda suerte de secuencias disparatadas e imprevisibles pueden ocurrir: que de repente nieve con cuarenta grados al sol o que los personajes se queden sin ropa sin ningún motivo aparente, como por arte de magia. Además, los dos vaqueros protagonistas son unos tipos algo excéntricos, con manías y compulsiones varias.

Una suerte de pesadilla onírica situada en aquellos desérticos parajes que tanto le gustaron a John Ford y Howard Hawks solo que con una trama completamente desconcertante. Conociendo la trayectoria de Lanthimos, parece el único capaz de llevarla a cabo (¿quién mejor que el que rodó una distopía sobre hombres y mujeres que se transformaban en animales al final de su vida útil?).

Además, según informa The Hollywood Reporter, Lanthimos se ha aliado con el guionista Tony McNamara (escritor de La favorita, nominado al Óscar) para arrancar cuanto antes el proyecto.

Confiamos en que esta vez el proyecto salga adelante. Tim Burton trató de adaptar esta novela, escrita por Richard Brautigan en 1974, y tanteó a actores como Jack Nicholson y Clint Eastwood, pero el asunto no tuvo futuro. Otro que trató de llevarla al cine fue el director Hal Ashby, director de El Regreso y El último deber, tratando de que actores como Dustin Hoffman, Harry Dean Stanton o Jeff Bridges la protagonizaran pero, de nuevo, no tuvo éxito.

