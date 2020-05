Brian May revela que Freddie Mercury perdió un pie por complicaciones por el sida

Fue una noche de noviembre de 1991. Freddie Mercury, el líder y cantante de Queen, fallecía en su casa debido a los problemas de salud derivados de la enfermedad causados por el VIH.

Un día antes, el cantante había hecho pública una nota en la que admitía que había contraído el virus: "A partir de las enormes conjeturas que han aparecido en la prensa durante las dos últimas semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo sida. Creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad".

Después de este comunicado y de su triste fallecimiento, muchos pusieron nombre a esta enfermedad que tantos estigmas ha causado y que sigue siendo demasiado desconocida.

En 2017, con la publicación del libro fotográfico Queen in 3-D, con imágenes nunca antes vista de la banda, Brian May escribió sobre cómo había vivido la enfermedad de su compañero en los últimos años de su vida. Cuenta una anécdota recogida por The Sunday Times donde el guitarrista deja de manifiesto lo deteriorado que estaba Mercury. "El problema era en realidad su pie, y trágicamente quedaba muy poco de él. Una vez, nos lo mostró en la cena, y dijo: 'Oh, Brian, lamento haberte molestado mostrándote eso'. Y le dije: 'No estoy molesto, Freddie, excepto por darme cuenta de que tienes que soportar todo este terrible dolor".

Sus compañeros de banda siempre han sido respetuosos con la intimidad del artista y han continuado ayudando con la creación de Mercury Phoenix Trust. Los miembros de la banda, junto a Mary Austin, la mujer más importante en la vida de Mercury, aún mantienen esta organización benéfica para luchar contra el sida alrededor del mundo.

May además reconoció que Freddie seguiría vivo su hubiera llegado a los tratamientos antirretrovirales que poco después de su muerte llegarían al mercado. "Lo perdió por unos pocos meses. Si hubiera sido un poco más tarde, todavía estaría con nosotros, estoy seguro", dice en el texto.

La salud de Mercury se deterioró dramáticamente en los últimos meses de la vida del cantante y fue durante este periodo que el músico necesitó la amputación, pero no se conoce la fecha específica.

Brian May revela que Freddie Mercury perdió un pie por complicaciones por el sida

Los últimos dos años de su vida vivió en una reclusión casi completa, solo vio a amigos cercanos y familiares que lo visitaron en su casa de Londres. Su última aparición ante la cámara fue en un vídeo musical para la canción de la banda These Are The Days Of Our Lives en mayo de 1991.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!