Lele Pons habla sobre la enfermedad que padece

Muchos aún consideran que las celebridades disfrutan de esa vida perfecta que parecen mostrar a través de las redes sociales, pero lo cierto es que esto es solo un pequeño porcentaje de la realidad. Los rostros más conocidos también se enfrentan a los problemas de un ciudadano de a pie. Nos referimos, sobre todo, a los problemas mentales.

Lele Pons ha demostrado la realidad de esta afirmación en el primer episodio del programa de su vida The Secret Life of Lele Pons. Entre lágrimas, la cantante y youtuber describe el bullying al que se ha tenido que enfrentar tras haberse convertido en todo un fenómeno. Pero eso no es todo.

La venezolana ha compartido con sus seguidores cuál es la enfermedad mental que padece, y es un trastorno obsesivo compulsivo traducido en síndrome de Tourette. Asegura que lleva una década haciendo frente a esta lucha mental que la persigue a diario. Pero, ¿en qué consiste el síndrome de Tourette?

Según la Asociación de Tourette de América, se trata de "un trastorno neurológico que se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. Se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año". En el caso de Lele, asegura que cuando era pequeña se ponía una almohada en la cabeza y dejaba de respirar durante un minuto. Lo que provocaba si no lo hacía era la infelicidad.

Sin duda, se trata de uno de los episodios más duros de la vida de la famosa influencer, que ha acabado impactando a todo el que la ha escuchado. Y no es de extrañar, pues Lele siempre se ha mostrado espontánea y alegre en cada uno de sus vídeos. Pero, como mencionamos en líneas anteriores, lo que a través de una pantalla se muestra no tiene porqué coincidir con la realidad. ¡Ánimo, Lele!

