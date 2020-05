A Cristian ATM no le ha hecho falta volver a ‘Supervivientes’ para perder 9 kilos

Cristian Nieto, también conocido como Cristian ATM o ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha visitado últimamente mucho los platós como defensor de Barranco en el reality o como posible nueva conquista de Adara Molinero. Que eso de estirar historias se les da muy bien.

El caso es que con Adara nada de nada, pero con Supervivientes, mucha relación. Él ya sabe lo que es pasar por Honduras y sufrir todos los calvarios del programa. Este año, su papel era más cómodo como defensor de su buen amigo.

Pero, aunque no se ha pasado por Cayo Paloma, ha perdido lo mismo que muchos de los concursantes de esta edición. En muy poco tiempo le hemos visto experimentar un cambio brutal tras perder 9 kilos.

“No lo he hecho aposta, en ningún momento he querido perder peso. Me he puesto malo con una gastroenteritis brutal de la cual me estoy recuperando a día de hoy”, ha explicado en sus historias de Instagram como recoge la web de Telecinco. Las cifras resultan impactantes. Ha confesado que antes pesaba entre 83 y 84 kilos y que se ha quedado en 75,5.

"He perdido un montón de peso. Yo soy de genética buena y quemo demasiado porque tengo el metabolismo acelerado. Entonces, con el confinamiento, al no entrenar lo suficientemente bien y no comer lo suficientemente bien perdí algo de peso. Si a eso le sumas que encima me he puesto malo y he perdido más peso, pues el resultado es que he perdido un huevo de peso”, añadía.

“Esto no es sano, perder peso así y más por haberme puesto malo”, terminaba diciendo dejando claro que no es un ejemplo a seguir. Ha perdido peso muy rápido y sin supervisión y eso nunca es aconsejable. Él tiene la excusa de la enfermedad y ha asegurado que cuando se recupere se centrará en ganar algo de peso.

