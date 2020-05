Carlos Vives y Alejandro Sanz tienen la cura contra la ‘tusa’

Cuando unes a Carlos Vives y a Alejandro Sanz en un mismo lugar, las risas están más que aseguradas. Así lo han demostrado con su nuevo proyecto For Sale, una colaboración que habla de esa ruptura que rompe nuestros corazones y que superamos con la venta de todos sus recuerdos.

Y es que el lanzamiento de esta canción ha mostrado la amistad que ambos protagonistas han forjado a través de la música, y eso podemos comprobarlo a través del siguiente vídeo. En estas imágenes del making of de su videoclip, vemos cómo Vives y Sanz se funden en bromas y risas que contagian a cualquiera que las escuche.

Si a esto le sumas los halagos que se reparten entre ellos, podríamos confirmar que la grabación de For Sale fue una experiencia verdaderamente satisfactoria para ambos. "Es tu vídeo porque tú eres el artista importante", declara el colombiano, lo que provoca una gran sonrisa en el rostro de su compañero.

For Sale se grabó en su país, en concreto, en la ciudad de Bogotá, en una escena en la que predominan los colores vivos, y eso es algo que también han querido plasmar en este videoclip. Un videoclip que acaba regalándonos una energía muy positiva. Y es que para muchos, For Sale se ha convertido en la cura contra la tusa. Sí, esa palabra que tanto hemos escuchado en bocas de Karol G y Nicki Minaj y de la que conocimos su significado desde entonces. Pero Alejandro Sanz parece no tener muy claro el concepto.

"Es una pelea, ¿no?", responde Alejandro confundido. Entre risas, el colombiano aclara su verdadero significado. La tusa es ese sentimiento de despecho y pena que se siente tras una ruptura, y que está directamente relacionado con la letra de esta colaboración. No culpamos al madrileño, pues nosotros también desconocíamos su significado hasta que apareció Karol G con su himno feminista.

For Sale ha confirmado lo que todos imaginábamos: Carlos Vives y Alejandro Sanz convierten en oro todo lo que tocan. Ahora, además, nos han demostrado que lo que ha unido la música, no lo separará nadie. Best friends forever!

