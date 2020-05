Cristina Pedroche se viste de época para ‘El Secreto de Puente Viejo’

Cristina Pedroche es uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión. Eso sí, no por actuar, sino por su faceta de presentadora y colaboradora en algunos programas como Zapeando o Pekin Express. Pero la vallecana es un todoterreno y no tiene problema en ponerse delante de las cámaras para hacer un personaje. De hecho, la hemos visto en series como Aída o La Que se avecina haciendo algún cameo. Además, hace dos años estuvo en Sin Rodeos, una comedia protagonizada por Maribel Verdú.

Este miércoles (además de volver a "la normalidad"), Cristina ha aparecido en una de las series más longevas de nuestra televisión: El Secreto de Puente Viejo. Ha sido la propia Cristina quien compartió una imagen, vestida de época, en sus redes sociales para anunciar su cameo: "Salir en el final de El Secreto de Puente Viejo me hace muy muy feliz. Cuando me pidieron que lo hiciera no me lo pensé, formar parte de una serie que ha hecho historia de la televisión con sus más de 9 años de emisión es fascinante. Ojalá disfrutéis su último capítulo y descubramos todos, por fin, su famoso secreto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) el 20 May, 2020 a las 1:37 PDT

Pero Pedroche no ha sido el único cameo que ha tenido el capítulo final de la telenovela vespertina. Roberto Brasero, el hombre del tiempo de Antena 3, también se vistió de época para la ocasión. Ambos han dado vida a una pareja que acude al pueblo para cenar en el mejor local y hacer un poco de turismo. Eso sí, la escena no dura ni un minuto.

Sin lugar a duda, la ropa de época les queda genial a los dos presentadores de Atresmedia. Quién sabe, quizá se animen a llevar más a menudo este tipo de atuendos.

Tras nueve años en antena, El Secreto de Puente Viejo ha puesto punto y final a su recorrido en Antena 3, despidiéndose tras más de 2.300 episodios.