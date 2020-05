Lola Índigo se sincera con Broncano sobre la gira de ‘OT’: “La he cagado muchísimo”

Lola Índigo es una de las artistas españolas de momento. La granadina se ha convertido en una de las divas made in spain de la industria gracias a sus pegadizas canciones que invitan a bailar desde el primer momento. Además, gracias a su faceta como bailarina, los videclips que han acompañado a sus singles se han posicionado rápidamente en tendencia.

La artista de 27 años acudió este miércoles, 20 de mayo, a La Resistencia de Movistar + para promocionar su tema 4 besos, que lanzó a principios de abril junto a Lalo Ebratt y Rauw Alejandro. Pero, como es de esperar en el programa de Broncano, de lo que menos se habla es de trabajo.

De este modo, el presentador quiso saber si otros concursantes que han sido los primeros expulsados de Operación Triunfo, talent del que salió Lola, han triunfado tanto como ella. La artista, que siempre se expresa de forma natural, ha contestado, haciendo referencia a aquella macrogira que hizo con el programa de TVE en 2018.

“Hombre, los chavales están haciendo sus cosillas. Es que es difícil. Para mí, por ejemplo… Yo me comí una gira que al final iba tanta gente a ver a los que importaban”, ha empezado diciendo Lola. Luego, se ha dado cuenta de sus palabras, y entre risas ha dicho: “La he cagado muchísimo”.

La cantante de Ya no quiero ná ha continuado expresándose, rectificando: "Importábamos todos, pero había un mayor número de gente que iba a ver a los finalistas y esto es una verdad como un templo".

Eso sí, la cantante ha agradecido aquella oportunidad de gira que tuvo junto a sus compañeros de OT, ya que pudo actuar en sitios para un público multitudinario: "Yo no he vuelto a tocar en los sitios en los que actué con ‘OT’, como el Bernabeu o el Palau Sant Jordi. Por eso nos lo decían siempre, 'aprovechad'. Claro, los otros chavales creo que no van a tener gira, y los del año pasado tuvieron una gira más chiquitita”

“Teníamos la oportunidad de robar público. Yo lo disfrutaba y tenía que aprovechar esa exposición. Salía a matar”, ha dicho la artista sobre aquella oportunidad de promoción.

Sin duda, Lola Índigo se ha convertido en una artista de lo mas solicitada que se iba a enfrentar a su primer WiZink Center el pasado mes de abril.