Bunbury aplaza su gira a 2021 y rechaza la ‘nueva normalidad’

La situación de incertidumbre y restricciones de movilidad impuestas por la crisis del coronavirus no deja de aplazar y cancelar conciertos y giras por todo el mundo. Debido a ello, Bunbury se ha visto obligado a dar la noticia del aplazamiento de su gira de 2020 y ya ha anunciado las nuevas fechas para el próximo año.

"Las medidas que se van anunciando en los diferentes países, en cuanto a aforos, protecciones sanitarias, distancias de seguridad, butacas vacías, etc. No nos parecen viables ni realistas", dice en un comunicado en el que lamenta que la música en directo no pueda celebrarse como debería.

"Los conciertos en directo son un intercambio de energía entre público y artistas. Eliminar gran parte de la emoción, imposibilitando la capacidad de compartir el momento y hacer de algo mágico, algo estático y distante, no tienen ningún sentido para nosotros", destaca. Para terminar, anuncia este aplazamiento: "Así, Enrique Bunbury y su equipo no van a efectuar ningún show, dentro de la llamada 'nueva normalidad', término que nos parece inaceptable", asegura.

Como tantos otros artistas y todos los que amamos la música en directo, esperamos que el 2021 permita volver a realizar conciertos como antes. Como finaliza el comunicado, Bunbury espera que volvamos a "cantar, abrazarnos, saltar, bailar y gritar, sin que nos fumiguen a la entrada ni nos separen de nuestros compañeros o de nuestros artistas favoritos", concluye.

Después de la primera mitad de 2021 en una extensa gira de conciertos, Bunbury llegará a España, donde ha confirmado cinco grandes conciertos. Será en Barcelona (4 de septiembre), Zaragoza (11 de septiembre), Málaga (18 de septiembre), Valencia (25 de septiembre) y Madrid (8 de octubre).

Todas las entradas ya adquiridas serán válidas para las nuevas fechas y aquellos que deseen recuperar el importe de las mismas podrán hacerlo a través de los mismos canales por donde las adquirieron.

Sigue previsto el lanzamiento del nuevo disco del artista el viernes 29 de mayo. Posible será su décimo disco de estudio en solitario, con un enfoque más introspectivo y del que ya hemos podido escuchar varios adelantos.