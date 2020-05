Selena Gomez desvela el origen de su sencillo ‘Boyfriend’

Si algo hemos aprendido de las canciones es que están hechas para transmitir una idea, un mensaje e, incluso, un pensamiento. Este es el caso de Selena Gomez, quien ha demostrado que su discografía contiene sentimiento y define las distintas etapas de su vida.

En una entrevista con Beat, ha confesado cuál es el verdadero origen de su canción Boyfriend. El sencillo que vio la luz el pasado 9 de abril con la publicación de la edición deluxe de su álbum Rare. A esta conversación se une la compositora y cantante Julia Michaels, quien escribió dicho tema.

"Julia me mandó un mensaje diciendo: '¿Cuál es la vibra hoy? ¿Cómo es tu ánimo?'. Dije, como, 'No sé, quiero un novio'. [...] Solo lo dije porque en este momento me entusiasma el futuro", señala Gomez. Su amiga y compañera cumplió con la idea y la decidió plasmar en estas líneas. Claro que si has escuchado Boyfriend sabrás que no solo habla del deseo de encontrar pareja, sino también de la diferencia que existe entre esto y la necesidad de conseguirlo. Y ahí es precisamente donde Selena lanza el mensaje empoderado que también caracteriza a esta canción.

¿Quién es el novio de Selena gomez? En la vida amorosa de Selena se han conocido nombres como Abel (The Weeknd), Zedd e, incluso, Taylor Lautner. Pero ahora la artista disfruta de su soltería.

Por tanto, podríamos decir sin dudar que Boyfriend fue escrita después de su ruptura con Justin Bieber. Una etapa de su vida que consiguió superar con la ayuda de sus familiares y amigos, pero que supuso una auténtica barrera para progresar en términos personales y profesionales.

Hemos de recordar que Selena y Justin mantuvieron una mediática relación entre 2011 y 2014 con sus idas y venidas. Las trifulcas y los dramas fueron los verdaderos protagonistas de este amor que acabó oficialmente, aunque Selena seguía sintiendo esas mariposas en el estomágo por él. Eso sí, Bieber ya tenía puesta la mirada en Hailey Baldwin, su actual esposa. Esto condujo a la cantante a un camino oscuro del que solo ella, acompañada de su fortaleza y del apoyo de sus más allegados, conseguiría salir.

Y así ha sido. Ahora Selena le canta al pasado, al presente y al futuro a través de su música más empoderada y recuperada que nunca. Quiere un novio, pero asegura que no lo necesita.