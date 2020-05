Rayden da un nuevo e importante paso en su carrera

David Martínez, más conocido como Rayden, se ha convertido en la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo. En concreto lo ha hecho a través de las letras que salen de su mente y acaba reflejando sobre el papel para convertirse en vibrantes canciones. Algunas de las más exitosas han sido Haz de Luz, Gagantua y Jarana, entre otros.

Y es que no hay nada ni nadie que pueda frenar la producción musical de nuestro protagonista. No, tampoco una pandemia. El madrileño está fabricando su disco Homónimo, que verá la luz en 2021 coincidiendo con sus 20 años como artista dentro de la industria. Pero eso no es todo.

Nuestro protagonista ha confesado que este 21 de mayo será una fecha señalada en su carrera, ya que es el día en que ha empezado a escribir su canción número 100 en solitario. "Canción que cierra el disco de Homónimo, la trilogía en torno a la palabra. [...] La canción se llama Himno del centenario y me voy a desangrar en cada frase. Cuando termine la canción lo celebrará en mi casa como si fuese fin de año", señala en su última publicación de Instagram.

A estas palabras les acompaña una imagen oscura pero que demuestra el sentimiento que Rayden emite desde el escenario. En ella, nuestro protagonista aparece mirando hacia abajo y ante un foco de luz que ilumina el escenario. Se desconoce cuál es su autor/a, pero él ya se ha encargado de pedirle disculpas por no identificarlo y compartir la imagen sin sus créditos correspondientes.

La discografía de Rayden en solitario ha estado protagonizada por LPs cuyas letras han inspirado a un infinito ejército de seguidores. Hace poco, de hecho, lo escuchamos en una cover junto a Sinsinati que no tardó en revolucionar las redes sociales. Y tú, ¿cómo crees que sonará esta centenaria canción del madrileño? ¡Tendremos que esperar para saberlo!