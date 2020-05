Nuestra imagen digital se ha convertido en el mejor escaparate que ofrecemos de nosotros mismo o de nuestra propia marca al mundo exterior. Es por ello que cada vez nos esforzamos más en conocer cómo funcionan las redes sociales, como Instagram, e intentamos sacarles el máximo partido posible.

Uno de los elementos más importantes dentro de un perfil como el de Instagram es el nombre con el que nos damos a conocer. ¿Prefiero que sea corto o completo? ¿Voy a incluir signos como un guión o puntos? ¿Debo elegir aquel por el que más personas me conozcan? Estas son algunas de las dudas que debes plantearte a la hora de elegir el nickname que mejor te represente en el mundo digital.

Sin embargo, las consultas sobre cómo cambiar el nombre sean visto disparadas a raíz de una popular y supuesta broma que se ha vuelto viral en dichas redes sociales y muy relacionada con el cambio de nombre del perfil. Una tomadura de pelo que le ha salido muy cara a más de uno al descubrir que se trataba de un bulo.

Cómo cambiar tu nombre en Instagram. / Getty Images / Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Cómo cambiar el nombre de tu usuario de Instagram paso a paso

Si te has cansado de ese nickname que tan simpático te pareció en su momento o si ya no te apetece que te conozcan en la red por un apodo del pasado, o por la razón que sea, no tienes de qué preocuparte. Cambiar tu nombre es mucho más sencillo de lo que esperas y no necesitarás tener ningún conocimiento específico para hacerlo.