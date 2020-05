El trolleo de cambiar el nombre en Instagram que se ha vuelto contra los trolls

"Bug de Instagram: entra a Editar perfil y escribe en tu nombre (el que sale en negrita) el usuario de otra persona. Guarda y sal. Entra de nuevo y pon cualquier gilip***ez. Guárdalo y a tu amigo se le quedará guardado lo que le hayas puesto". Este texto corrió como la pólvora hace unos días por todas las redes sociales pero ni se te ocurra intentarlo porque es un trolleo, un bulo, algo fake...

Quien lo inventara sabía perfectamente que la red social de vídeos, fotografías, stories y lives sólo permite realizar dos cambios en un corto plazo de tiempo. Una vez realizados esos dos cambios, el nombre de ese usuario no se puede modificar hasta 14 días después.

Esta pesada broma ha hecho que a miles (por no decir decenas de miles) de instagramers que querían trollear a sus amigos (o enemigos) en Instagram les haya salido la broma por la culata. El nombre de usuario no les ha cambiado pero el nombre con el que se presentan a los demás se ha convertido en el insulto, la broma o el menosprecio con el que querían trollear a alguien.

A tope de IQ Joaquín Muñoz, jugador del Mirandés, tragándose el bulo de poder modificar el nombre de Instagram de un perfil ajeno. No podrá cambiárselo en 14 días. Un lince. pic.twitter.com/ZUCDCx6Gl6 — Panta Rhei (@Panta17Mecias) May 19, 2020 quería gastarle una broma a @Nel_Oliveira98 y por tonta me ha castigado el karma y tengo que estar 14 días con este nombre en instagram. Soy R I D I C U L A pic.twitter.com/iMPyPjTSXd — isa 🌻 (@IsaGasi_) May 19, 2020

El mensaje que muestra Instagram a los usuarios que han intentado gastar esta broma no puede ser más claro: "En este momento no puedes cambiar tu nombre porque lo has cambiado dos veces en un plazo de 14 días".

Sólo hace falta hacer una búsqueda en la red social buscando usuarios utilizando palabras como "tonto", "estúpido", etc para darse cuenta de que muchos de nuestros contactos han caído. La pena es que no sepamos a quién intentaban gastarle la broma y si se lo han tomado con el mismo humor que si lo hubieran conseguido. Insistimos, no es posible, es un bulo, un trolleo, algo fake (para los despistados, por si las moscas).

