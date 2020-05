Danna Paola - Contigo [2020]

Danna Paola ha sacado el videoclip de Contigo, y no lo ha hecho sola. La artista ha contado con un montón de caras conocidas para la producción de su nueva canción. Sebastian Yatra, Ester Expósito, Lali o Andrés Ceballos son algunos de los cantantes que no han dudado en acompañarles. Un video que se suma al lyric que subió con el estreno de la canción que ha compuesto estos últimos dos meses.

Contigo cuenta las ganas que tiene la protagonista de Élite de ver a la persona que le gusta, pero que no puede estar con ella por culpa de la cuarentena. "Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo"

"Muchas gracias (en orden de aparición) a Sebastian Yatra, Lali, Ester Expósito, Luisito Comunica, Camila Fernández, Denise Rosenthal, Lola Índigo, Sergio Momo, Georgina Amorós, Cali y El Dandee, Barbara De Regil, Pepe y Teo, Andres (Dvicio), Calle y Poché, Alejandro Speitzer, Isabela Merced, Diego Cárdenas, Jorge Anzaldo, Lasso, Luisa Sonza, Brianda Deyanara, Greeicy, Mariah, Luciano Pereyra, HRVY, Paula Fernandes, Public, New Hop Club, Abraham Reyna, Saak, Fernanda Lima, Gabriel Gaona, Jonathan Gaona, Mariana Diaz", concluía el video.

¿Has echado en falta a alguien? Danna Paola no ha podido tener mejor compañía para este videoclip tan especial.