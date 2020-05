La Suu versiona un número 1 d'ELS40

Fa només uns mesos que la Suu ens va presentar el seu segon disc 'Ventura' del que ja s'han convertit en èxits instantanis 'Tant de bo' o 'Eres un temazo'. Un disc que la Suu també ens ha anat presentant en diferents capítols a través de les seves xarxes socials, durant aquest confinament.

View this post on Instagram A post shared by Suu (@suu_music) on Mar 22, 2020 at 12:48pm PDT

Però aquestes setmanes han donat per molt més. Per exemple allà és on es transforma en altres cantants per fer covers de cançons que la motiven d'alguna manera especial. Això és el que acaba de fer amb un que va ser número 1 fa poc a ELS40, el Nil Moliner i el seu 'Soldadito de hierro'.

View this post on Instagram A post shared by Suu (@suu_music) on May 22, 2020 at 12:09pm PDT

Podria ser aquest un primer acostament per veure'ls junts sobre l'escenari o compartint una futura col·laboració? Haurem d'estar atents als dos catalans que podrien tenir una química especial si decidissin fer el pas. De moment els podem escoltar a cadascú amb els seus èxits a ELS40 i també als seus últims llançaments, 'Ventura' de la Suu o 'Bailando en la batalla' del Nil Moliner





Segueix-nos al canal de Telegram d'ELS40