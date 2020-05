Txarango: Comença el camí de l'adéu

Els comiats no són fàcils i han d'estar ben meditats, sobretot al món de la música. Però Txarango ho tenen clar des del moment que van anunciar la seva dissolució. Això si, abans hi hauria una gira i un nou disc per dir adéu als seus fidels d'arreu del món.

La venda d'entrades de la gira va ser tot un èxit havent d'ampliar aforaments en qüestió de dies, però el virus que està sacsejant les vides de tot el planeta han provocat la cancel·lació del que havia de ser una experiència com mai n'havíem gaudit, del grup del Ripollès.

Però ara bé, no tot són males noticies pels fans del grup creador d'èxits com 'Una lluna a l'aigua'. Perquè el 19 de juny publicaran el seu últim i definitiu disc que es dirà 'De vent i ales'.

Portada 'De vent i ales' - Txarango / Halley records

Un títol que surt de la cançó 'Les coses senzilles' i que parla de la lleugeresa i la fragilitat de la vida. Les claus d'aquest disc ens les donen a la peça documental que ja han publicat al seu canal de Youtube per explicar-nos el perquè de les cançons i de l'adéu.

Txarango explica les seves experiències voltant pel món des de Colòmbia als Balcans, passant pel Mont Fuji o fent la ruta dels Balcans al costat de persones que busquen refugi a Europa. El nou disc 'De vent i ales' també surt de les seves vivències a països que coneixen prou bé com l'Índia, el Brasil o el Senegal.

A través de la peça documental descobrirem fragments de les noves cançons que ens acompanyaran a partir del 19 de juny i que ja formaran part del record per sempre, d'una de les bandes més destacades de la música catalana. Entre elles descobriràs 'Quan cau el sol', 'Nous camins', 'Les coses senzilles', 'Avui que fas anys', 'La foguera', 'És hora de tornar a casa' i també algunes fetes en castellà com en anteriors treballs: 'Aguacero' o ' Bendita vida'

Els Txarango a més ens comencen a escriure el seu comiat amb les següents paraules: "Aquest nou disc és un adéu. I també un regal. Un regal que hem escrit i compost per intentar donar gràcies. Gràcies de tot cor per cada passa compartida. Gràcies per ser i per vibrar. Gràcies infinites per formar part de l'aventura més gran de les nostres vides".

