La muerte de Cameron Boyce cambió los planes de boda de una chica Disney con Josh Dun de Twenty One Pilots

En diciembre de 2018 Debby Ryan y Josh Dunn se comprometieron y, desde entonces, no habíamos tenido noticias de esa boda esperada. Ella es la actriz que se hizo popular, sobre todo, por su papel en la serie de Disney, Jessie y, más recientemente, por su papel en Insaciable. Él es uno de los miembros del grupo Twenty One Pilots.

Está claro que, además de muchas otras cosas, tiene en común su pasión por la música. Él tiene una banda de éxito y ella, en 2013 formó The Never Enging, un grupo que llegó a telonear a Fifth Harmony.

No son una de esas parejas a las que la pandemia les ha obligado a cambiar sus planes de boda. Ellas ya lo hicieron hace unos meses. Han tardado cinco meses en desvelar que ya están casados y lo han hecho en una entrevista con la revista Vogue.

Se casaron el 31 de diciembre de 2019 porque querían comenzar año y década como recién casados. Lo decidieron a última hora y, por eso, tuvieron que planear su boda de tres días en tan solo un mes. Aquella Nochevieja la actriz y cantante compartía un mensaje que no confirmaba nada: “Me vestí y cerré la década con familiares y amigos. Una fiesta de celebración de destino que sirvió como excusa para finalmente reunir a nuestros amigos de todos los rincones de nuestros mundos. Bailamos toda la noche y tomamos leche y galletas y tuve la mayor diversión de toda mi vida”.

Vale que ahora podemos pensar que estaba hablando del día de su boda, pero siendo Nochevieja podría haber sido una fiesta navideña más. Sí es cierto que también había llamado la atención el anillo que Dun lució en el vídeo de Level of concern, pero faltaba la confirmación. Ahora ya conocemos todos los detalles.

Un motivo para acelerar la boda

El hecho de que cambiaran sus planes y lo aceleraran todo ocurrió por la muerte de uno de sus mejores amigos que entendemos que es Cameron Boyce que perdía la vida el pasado julio.

“Él estaba emocionado porque Joshua y yo nos casáramos y nunca dudé que estaría en cada fase de mi vida. Cuando falleció, sacudió mi mundo y puso muchas cosas en perspectiva. Ya no parecía importante esperar a que las cosas se alinearan perfectamente. Intentar hacer las cosas no es tan poderoso como hacerlo, porque no tenemos el mañana asegurado”.

Los detalles

En su entrevista con Vogue han desvelado todos los detalles. Se casaron en una iglesia de Texas. El novio quería vestir de esmeralda, pero el tiempo apremiaba. “Llamé a mi buen amigo Alex, con quien también diseñé el anillo de compromiso y le dije lo que estaba buscando. Una hora después me volvió a llamar y dijo que me enviaba un traje de Paul Smith. Me lo probé e inmediatamente supe que era el indicado”, contaba. Así que se casó con traje de terciopelo y unas deportivas negras de Nike Cortez.

En cuanto a la novia. Lo suyo fue un vestido de Elie Saab: “Por mucho tiempo, era la única imagen de un vestido de novia que había guardado en cualquier lugar y la única imagen en una carpeta titulada ‘boda’ en mi teléfono”.

Su perro llevó los anillos, el banquete tuvo comida italiana, hubo baile y juegos en la habitación de los novios. Vamos, un fiestón que disfrutaron a lo grande.