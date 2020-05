Dasoul: Pregúntale por mí, primer single de su nuevo álbum Dosis

Han pasado algo más de tres años desde que Dasoul publicara su última canción. En esos tres años el mundo ha cambiado radicalmente, sobre todo en los últimos meses, y también lo ha hecho el artista canario que sorprendió a la escena musical con su hit Él no te da y que se consolidó con Kung Fu y Vuela corazón. Pero después de este tiempo de sequía para sus seguidores este 2020 vendrá cargado de buena música de la mano de Pregúntale por mí, su nuevo single, y Dosis, su nuevo álbum.

¿Qué ha hecho el solista en ese tiempo? "No he parado de hacer música, pero también aproveché para poner mi mente en orden y desarrollarme como persona, encontrarme a mí mismo y mi verdadero propósito en la vida. He leído mucho, diría que unos 12 libros, la mayoría de desarrollo personal y técnicas para tener el control sobre las emociones y demás, también biografías de personas que se han convertido en mis referentes fuera del ámbito musical como Warren Buffett, Phil Knight, Tony Robbins, Dale Carnegie, etc... También empecé a escuchar e insvestigar estilos musicales y artistas que años atrás ni conocía como John Lee Hooker, Eric Clapton, Motley Crue, Ray Charles, Journey, etc... Todos estos cambios en mi vida me han hecho madurar y darme cuenta que el rumbo musical que debía tomar era diferente al que estaba llevando, así que musicalmente empecé a trabajar acorde a estos nuevos paradigmas. Vienen muchas canciones, muchos proyectos nuevos como mi propio sello discográfico 'Vurem Bantó Creators', el cual me dará cobertura total sobre todas mis necesidades como artista, nuevo equipo de trabajo, y en definitiva nuevas metas por alcanzar, muchas" nos cuenta Dasoul.

En uno de sus mejores momentos decidió parar y mirar a su alrededor. Tras un periodo de reflexión personal y maduración, el solista regresa en estado puro, sin filtros, sin ataduras y con más ganas que nunca. Emprende una nueva etapa con la intención de ofrecer su visión más pura y genuina de la música que está deseando mostrar al mundo.

¿Pero qué pasó? Nos lo explica el canario: "Ha ocurrido de todo en realidad, pero dentro de las razones principales por las que toda la actividad se detuvo, destacan dos; mi mente y mi cuerpo necesitaban un descanso, y la más importante, se generaron unos conflictos de intereses con la discográfica que se hicieron insostenibles. Es por esas dos razones principalmente, aunque hubo muchas más, que el receso se alargó hasta diciembre del año pasado, mes en el que por fin se desatascó la situación".

La primera muestra de ello se llama Preguntale por mí, una canción elegante y minimalista, compuesta en Miami por Dasoul junto al reconocido productor colombiano Sky desde el punto de vista del que será protagonista del videoclip que pasa por un proceso de transición en su vida e intenta recuperar un amor perdido que se encuentra sumergido en una relación tóxica.

Este hit llega en un momento muy duro para la música aunque todo estaba preparado para haberlo publicado antes.

"En realidad habíamos fijado abril como fecha límite para estrenar, y de hecho era un single distinto el que íbamos a lanzar basándonos en la estrategia de verano, pero esta situación ha hecho que todo se haya retrasado y que el single que íbamos a lanzar no encajara con el estado emocional que vive el mundo actualmente. Pienso que la música y el contenido creativo en general juegan un papel fundamental en esta situación, y sin esos contenidos creativos con los que nos entretenemos y desconectamos un rato, estaríamos realmente jodidos"

La canción fusiona varios estilos. La intro, con un sintetizador y un arpeggio inspirados en la música synth wave, sumados a la melodía vocal con efecto pitch down que aporta el toque romántico y dark a la vez, dan un aspecto musical retro-futurístico y nostálgico, y revela que la canción tendrá tintes de desamor.

Con esta primera dosis, el artista ha querido que demos un paseo por las calles de los años 80 usando elementos inspirados en la época tales como las míticas Roland TR-808 y TR-707. El saxofón es otro de los elementos claves junto al Talkbox que combinados con una mezcla y mastering actuales hacen de Pregúntale por mí una obra única con carácter y personalidad propia.

"A día de hoy es el proyecto de mi vida, he utilizado todo lo que he aprendido durante el receso, combinándolo con todos mis recursos como productor, compositor e intérprete. Irá viendo la luz a lo largo de este año, y uno de los pocos spoiler que les puedo colar es que es un álbum conceptual que narra una historia a través de los videoclips y la letra... contarles más sería arruinarles la sorpresa. Dosis será la transición hacia un nuevo enfoque sobre mi música y mi visión artística" nos confiesa Dasoul sin hacernos muchos spoilers.

La canción se estrenará el próximo 29 de mayo como el primer episodio de una serie de 6 vídeos musicales enlazados que reforzarán el carácter conceptual de su nuevo álbum: Dosis. Una historia contada visualmente en 6 videoclips enlazados, con una estética en común.

Un proyecto innovador que da rienda suelta a la creatividad y marca el nuevo rumbo artístico de Dasoul, una fusión de estilos que van desde el rhythm and blues, dancehall, drumbass, pop, synth wave, african beat y funk.

Un álbum que irá dosificando a lo largo de este año en pequeñas píldoras pero llenas de esencia del nuevo Dasoul y su visión de la música. El nombre del proyecto es una referencia de lo que el solista quiere entregarle al público, de la necesidad de realizar algo que le satisfaga, de la dosis de medicina que buscaba para poder continuar con su camino.

Un tratamiento que comienza con este proyecto y que marca la dirección de lo que vendrá a partir de ahora en su carrera con un significado especial gracias a Dosis.

"Como cada elemento de este proyecto, el nombre también está muy meditado y tiene su razón. Desde que empecé a hacer música mi intención ha sido la de mejorar día a día, en producción musical, composición, interpretación, y todas las vertientes que comprenden el ámbito musical, tanto creativamente como también empresarial. Esta es la primera piedra de este nuevo camino, es la dosis que necesitaba ya que es el primer trabajo que artísticamente llevará mi control total, también como empresario. Creo que es un proceso que se ha visto acelerado debido a la pausa que me vi obligado a tomar, y sinceramente pienso que es una de las mejores cosas que me han ocurrido en la vida profesional. Resumiendo, es una dosis que se merece el público que ha estado esperando mi música durante dos años y medio, y también para mí como elemento culmen por haber quemado una etapa en mi vida y haber comenzado otra" termina explicándonos Dasoul.