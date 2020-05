Lali - Lo Que Tengo Yo [2020]

¿Alguna vez has sentido un flechazo con una canción? Pues prepárate porque estás a punto de vivir uno nuevo. Se trata de Lo Que Tengo Yo, la nueva canción que ha lanzado la argentina Lali y que ya se ha convertido en la banda sonora del día a día de sus millones de seguidores.

La cantante nos regala unos ritmos latinos con un tempo que consiguen penetrar en nuestras mentes para levantarnos de la silla. No importa lo que estés haciendo, conseguirá hacerte mover el esqueleto sin control. Y es que todo aquel que escuche Lo Que Tengo Yo también se deja contagiar por su significado.

Una letra empoderada que habla de escapar de las ataduras del amor para divertirse sin vínculos. "Que esto es solo diversión, baby no te me enamores de una rompecorazones", dicen algunos de sus versos. Así que si no quieres sufrir por amor, Lali te aconseja que no caigas en sus redes. A la artista le aburre lo normal y ve oportuno "celebrar lo que nos hace distintos como seres".

El éxito de nuestra protagonista es imparable y ha demostrado que no hay nada ni nadie que pueda frenar su deseo de crear y compartir éxitos. En una entrevista con LOS40 el pasado 19 de mayo, aseguró que Lo Que Tengo Yo llega con un "beat rompedor con muy buena vibra", perfecta para los tiempos que todos atravesamos. Para más inri, le acompaña un videoclip formado por imágenes de la propia artista y de bailarines dándolo todo que precisamente demuestran esta energía positiva.

No decepciona, y eso es algo de lo que sus seguidores son muy conscientes. Ahora, la joven artista vuelve a las playlists de nuestras canciones favoritas para hacernos vibrar, perrear y bailar al ritmo de una melodía verdaderamente hipnotizante.