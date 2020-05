Todo lo que Lennis Rodríguez no haría “ni por 1 MILLÓN”

En su visita a LOS40 Urban, Lennis Rodríguez fue sometida a una serie de situaciones hipotéticas en las que estaría en juego hasta UN MILLÓN de euros. La artista dominicana se atrevió a contestar a todo lo que le propusimos sin pelos en la lengua y con una sinceridad pasmosa.

¿Cambiaría la letra de Le Damos? ¿Estaría dispuesta a tatuarse el nombre de su ex o a estar de resaca día sí, día no? ¿Viviría toda la vida con un 'paluego' entre los dientes? ¿Y con hipo? ¡DALE AL PLAY! Y descubre qué cosas NO haría siquiera por 20 millones o, por el contrario, qué haría por solo un céntimo.