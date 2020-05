Madonna consigue lo que otras no han podido: Sortear la censura de Instagram mostrando pezón

A estas alturas, ¿alguien duda de que Madonna está por encima de todas las cosas y marca sus propias reglas? Muchas han intentado sortear la censura de Instagram en lo que a pezones femeninos se refiere. Y no todas lo han conseguido. Ella sí. Si quiere publicar su pezón, va y lo hace. Y, de momento, no se lo han borrado.

Y, además, se refiere a su osadía haciendo referencia a un momento que se ha recordado mucho en estos días, el de las graduaciones. Alicia Keys compartía la foto de su baile de fin de curso y Madonna, por su parte, elegía regalarse su propio título universitario.

“Situación actual de mi armario… y para quiénes se ofendan de alguna manera por esta foto, quiero que sepáis que me he graduado satisfactoriamente en la Universidad de me importa una m... ¡Gracias por asistir a la ceremonia de mi graduación! Clase de 2020”, escribía ella junto a la imagen en la que podemos verla con un sujetador transparente que deja visible su pezón y un tanga negra.

No todas las mujeres de 61 años pueden presumir de tener un cuerpo como el suyo. Y, desde luego, no todas tienen la valentía de hacer lo que les apetece, como ella, al margen de lo que puedan decir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 23 May, 2020 a las 10:07 PDT

Claro que ella, sabe que cuenta con el beneplácito y el apoyo de mucha gente que la admira y que apoya cualquiera de sus locuras.

Katy Perry: Dios mío, me acabo de inscribir en esa Universidad.

Asia Argento: Te amo.

Debi Mazar: Haz lo tuyo, Ma 🔥

Steven Klein: 2020VISION👏👏👏EMPODERADA, EXPRESIVA Y DETERMINANTE DEL ARTE DE NO DAR UNA jodida explicación ... MADONNA # MASTER-PIECE

Gorka Postigo: Amazing 🌟

Courtney Love: Chica, les dije que te enviaran ese diploma hace años (HOT AF✨👌)